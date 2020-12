Rosso: “Me propuse no pensar tanto en el futuro y vivir cada día”

Compartir

El remero marplatense, finalista en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, se refirió a su actualidad tras la pandemia de coronavirus y admitió que luego de la postergación de Tokio 2020perdió “motivación cuando anunciaron la postergación”.

Cristian Rosso, múltiple medallista panamericano, volvió a los entrenamientos con su bote en julio, luego de tres meses y medio de confinamiento, y admitió que, tras ese tiempo, se propuso “no pensar tanto en el futuro y sí en el día a día”, filosofía “muy diferente” a la que aplicó en su extensa carrera, al tiempo que afirmó que modificó radicalmente su “nivel de exigencia”.

“En la primera semana de julio empecé a entrenar en la Laguna de los Padres, en la pista panamericana de remo. Además, también se puede salir a correr y andar en bicicleta. Todo con sus respectivos cuidados y horarios. Entre esas tres actividades es que estoy llevando adelante esta vuelta a entrenar y a ponerme de a poco bien físicamente”, explicó Rosso a Télam.

“Después de estos meses, me propuse no pensar tanto en el futuro y vivir cada día. Es el pensamiento sobre el futuro lo que genera la ansiedad. Así que me siento mucho mejor aplicando esta filosofía, por cierto muy diferente a la que aplique durante toda mi carrera deportiva”, explicó la máxima figura del seleccionado nacional.

Y destacó: “Para mí, el desafío más grande fue la parte psicológica. El estado físico siempre es más fácil, es hacer lo que sabés que tenés que hacer, esforzarte y tarde o temprano lo conseguís. Lo mental es mas desafiante, no tan matemático. Este periodo fue una oportunidad única para aprender a no ser controlado por los pensamientos”.

Rosso, de 36 años, es el remero argentino que alcanzó la mayor cantidad de finales A (del primero al sexto puesto) en Copas del Mundo: seis.

Lo logró con Ariel Suárez, en doble par, (plata) en Hamburgo, Alemania, 2011 y la misma posición en Múnich, Alemania, 2012; fue sexto en single scull (Eton, Gran Bretaña, 2013); cuarto con Rodrigo Murillo, en doble par, en Varese 2015 y sexto en Poznan 2017, ubicación que repitió en Lucerna (Suiza) el mismo año.

Rosso logró junto con Suárez acceder a la final A en los Juegos Olímpicos en Londres, Inglaterra, 2012, prueba en la que terminó cuarto en la prueba doble par.

