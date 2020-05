Roth y el estreno de «Los Internacionales»

Compartir

La cuarentena total que rige desde el 20 de marzo puso en jaque a muchos rubros y el sector audiovisual no fue la excepción, dejando en evidencia una crisis que venía desde hacía años debido a la falta de producción nacional. En medio de de la ausencia de ficción, hoy por la noche Telefe estrenará Los Internacionales, la primera serie nacional que debuta en cuarentena en un canal de aire, lo que simboliza una bocanada de aire fresco -si se permite la expresión en tiempos de tapaboca y barbijos- para la industria, pero también para los espectadores, ávidos de escuchar nuevas historias.

Cecilia Roth, una de las protagonistas de la serie, habló sobre la importancia de la ficción en medio del aislamiento, cómo pasa su cuarentena en su casa con su hijo y su nuera a tres cuadras de la casa de sus papás de 94 años, recordó cómo vivió la crisis del 2001 y apoyó la decisión de la Asociación Argentina de Actores de frenar con las grabaciones por cuestiones sanitarias.

“La historia parte de dos hechos distanciados que se juntan. Por un lado las bandas colombianas de ladrones de guante blanco con códigos de no matar, que iban a puntos del planeta a robar donde sabían qué hacer y cuándo, y por otro lado la realidad argentina del 2001. Estos ladrones se dan cuenta de que la gente va a tener dinero en su casa”, dijo Roth sobre Los Internacionales, la ficción que también estará disponible en Flow.

En ese contexto, ella se pone en la piel de la ambiciosa fiscal Marta Costas: “Lo único que tiene en al cabeza es llegar a la Corte Suprema y está siempre al borde de la ley y conectada con posibilidades no del todo legales”. Sobre su personaje destaca que hace 19 años y por ser mujer y competir con hombres tenía que “demostrar más”, aunque no por eso la actriz justifica los medios.

Ambientada en el 2001, año que quedó marcado a fuego en todos los argentinos, estuvieran del lado que estuvieran, Cecilia recordó que por esos tiempos estuvo viviendo cuatro meses en México, pero que aún así con los elementos que había en esa época, televisión, diarios y celulares, trataba de seguir todo lo que pasaba en suelo argentino.

“Volví después del recambio de presidentes continuo, creo que llegué cuando estaba Duhalde, no en diciembre cuando fue la explosión y la crisis social tan fuerte. Había gente que la pasaba fatal y no teníamos ni idea sobre cómo terminaría todo. Después empezó a haber cierto equilibrio y con las elecciones de Néstor (Kirchner) se abrió todo y nos dimos cuenta lo que realmente había pasado durante los últimos años, recién ahí se respiró algo distinto”, agregó.

Aunque celebra el estreno de Los Internacionales, se lamenta que sea la única ficción argentina en televisión de aire. Y aunque entiende que hoy no se puede producir por la pandemia, se suma al pedido de SAGAI, ARGENTORES y demás colegas a los canales de que repitan productos nacionales: “Es la única manera de que podamos recibir algo de dinero por nuestra propiedad intelectual, no estamos trabajando y no sé cuándo terminará esto”.

La actriz considera que “se podría emitir mucho más en los canales”: “Hay mucha ficción argentina que la gente querría volver a ver, no me cabe la menor duda. Hay 17 horas de programación y no se emite ni una sola cosa. Sí en las plataformas, pero no cobramos derechos de ahí, que es lo que SAGAI está pidiendo y en eso es importante que el Estado nos apoye”.

Por eso pidió “solidaridad” por parte de los canales y apoyó la decisión de la Asociación Argentina de Actores, cuestionada por muchos colegas, de suspender las actividades por cuestiones sanitarias: “Hay que cuidarse, lo mas importante es cuidar la salud de todos. Yo entiendo que todos necesitamos trabajar pero nos podemos arrepentir rápido”.

Roth está pasando la cuarentena con su hijo y su nuera: “Es divertido, igual tenemos cada uno nuestro espacio, de esta forma se aprende un montón y se conoce mucho a las personas, yo estoy reconociendo cosas nuevas de mi hijo, además de intimidades que ni uno conoce de uno mismo”.

En pleno aislamiento, trata de informarse y mirar televisión, pero lo justo y necesario: “Cuanto mas informados mejor haremos las cosas, pero creo que hay un exceso de infodemia y estaría bueno que no se use el tiempo de televisión en confundir y que se use mas tiempo para la ficción, no todo el mundo tiene cable o Netflix”.

También aprovecha los días para escribir, leer y aprender. Aunque mantiene una cuarentena estricta (solo sale al supermercado o a otros comercios esenciales), hace apenas más de una semana fue por primera vez a la casa de sus padres de 94 años, a tres cuadras de la suya, para llevarles cosas: “Tardé muchísimo en ir, los vi sin tocarlos. Igual hablamos diez veces por día y nos vemos en pantalla”.

El 4 de mayo su papá cumplió años y a pesar del aislamiento lo festejaron todos muy juntos, a través de Zoom. “¡Es un instagramer!», bromeó Cecilia, lo definió como “un ser maravilloso” y agradeció poder tener a sus papás para que le “sigan enseñando”.

También hace videollamadas con amigos, aunque le gusta dejar un espacio para la introspección: “No me armo una rutinia, pero me gusta esto nuevo del tiempo circular, no exigirse, siento que estábamos muy chiflados, el cambio climático, hay que tener consciencia de eso y unir al planeta para modificar muchas cosas. Por algo aparecen estas cosas, estábamos todos en una muy terrible, con desigualdad social vergonzosa, perversa y un nuevo mundo tendría que ser distinto”.

Sobre cómo cree que será el día después, cerró: “Tendríamos que aprender algo, e intentar hacer cambios planetarios que ayuden a modificar el tema económico, sanitario, la miseria y la pobreza, la mortandad infantil”.

Los Internacionales se emitirá todos los miércoles a las 23.15 por Telefe y desde el jueves a las 0.00 estarán en Flow los ocho capitulos disponibles. Además de Cecilia, la historia está protagonizada por Juan Pablo Shuk, Rafael Ferro, Boy Olmi, Carlos Santamaría, Gustavo Garzón, Rami Herrera, Sebastián Osorio, Camilo Amores, Christian Vega, Laura Perico y Susana Varela.