Rubén Acosta pide de manera urgente la presencia del Ministro de Gobierno y cúpula policial para ocuparse de la seguridad de Clorinda

El ex concejal y candidato a Intendente de Clorinda, Rubén Acosta, solicita de manera urgente la presencia en la segunda ciudad del Ministro de Gobierno, Jorge González y cúpula policial, para ocuparse de primera mano de la ola de inseguridad que azota dicha localidad.

«La inseguridad creciente requiere de acciones ya. No cuando asuma el próximo Intendente. El Ministro de Gobierno tiene que estar en Clorinda con toda la cúpula policial y otros Ministros trabajando en un plan de acción. Deben instalarse aquí. A él y ellos les compete el tema» expresó el ex empleado bancario.

Continuó aclarando otras cuestiones, «parece que no están anoticiados de lo que nos sucede. El Intendente municipal no tiene a cargo la policía, ni las cárceles ni la Justicia ni fondos. Pero, a su vez es su deber ciudarnos».

A continuación se refirió de la contienda electoral, «celebro que todos estén trabajando en propuestas pero si algún candidato te dice que va a terminar con esto cuando asuma, falta a la verdad. Gestiones y reclamos fuertes y constantes a la provincia es lo que se puede hacer. Y es esto lo que hoy falta. Por eso el Ministro González brilla por su ausencia».

Por último finalizó diciendo, «alguien le tiene que avisar que debe venir a trabajar en el terreno. Clorinda necesita volver a ser un lugar tranquilo, y esa es su responsabilidad».