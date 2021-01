Rubén Capria reemplazará a Diego Milito como manager de Racing

Compartir

Racing presentó a Rubén Capria como nuevo manager en reemplazo de Diego Milito. El Mago fue presentado oficialmente al mediodía en una conferencia de prensa y tiene como primera obligación elegir al entrenador que relevará a Sebastián Beccacece.

El Mago, que tuvo tres etapas como futbolista de la Academia, en 1995, 1998 y 2005, se retiró en Peñarol de Uruguay y no tuvo un buen paso como entrenador en su única experiencia en Atlanta. En su nuevo cargo, el ex volante de 51 años debe buscar al entrenador que tendrá como principal objetivo la Copa Libertadores.

“Es una enorme satisfacción estar de nuevo en el club. Sinceramente puedo decir que va a estar puesto mi conocimiento para jerarquizar todas las áreas”, dijo el ex volante. Y continuó: “Tengo una confianza enorme y sé que hay un gran grupo de trabajo que nos va a ayudar en este desafío. Esto es un aprendizaje constante y en este camino la sabiduría y la experiencia son valores atemporales y muy importantes en los cuales nos apoyaremos”.

“El Mago es un hombre de la casa y esperamos que nos ayude a lograr los objetivos que siempre nos ponemos en mente, como lo son el campeonato local y la Copa Libertadores”, dijo Víctor Blanco luego de la firma del contrato del nuevo manager que estará al menos por un año.

Beccacece dirigió el sábado su último partido en la victoria por 3 a 1 sobre Newell’s y su nombre suena para hacerse cargo del seleccionado de Chile, donde ya estuvo como ayudante de Jorge Sampaoli, aunque también podría recalar en La Lepra.

En los pasillos del Cilindro surgieron algunos nombres como candidatos a suceder a Beccacece en la dirección técnica del plantel. Como el Mago prefiere a protagonistas de jerarquía y experiencia, Hernán Crespo perdería terreno ante otros protagonistas como Guillermo Barros Schelotto, Alexander Medina o Pablo Lavallén. También aparece en el abanico de posibilidades Diego Dabove, quien ya estuvo en el club durante el ciclo de Diego Cocca que terminó con el título del 2014.

Mientras tanto, el plantel quedó licenciado en un breve receso de vacaciones y todos los jugadores deberán presentarse al primer entrenamiento el 20 de enero. Para esas alturas, lo más probable es que Racing ya tenga un DT sentado en el banco de suplentes.

Surgido en Estudiantes de La Plata, el Mago llegó a la Academia en 1995 y se transformó en un ídolo del club gracias a su enorme talento. Tras un breve paso por el Cruz Azul, el categórico mediocampista volvió a Avellaneda en 1998 para luego seguir su carrera por Chacarita, Lanús, Unión de Santa Fe, Barcelona de Guayaquil, U. Católica de Chile, Newell´s y Peñarol.

