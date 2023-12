Rubén Insúa: «Ni me junté, ni hablé con Riquelme»

El «Gallego» brindó una entrevista donde, ante los rumores de una reunión con Román, se encargó de desmentir la situación: «Ni me junté ni hablé», aseguró. Además, hizo un balance de lo que dejó la actual temporada y la planificación que comienza a delinear para el 2024 al mando del «Ciclón».

El entrenador de San Lorenzo de Almagro, Rubén Darío Insúa, aseguró que no se juntó ni habló con Juan Román Riquelme, con lo que desmintió el «sondeo» de Boca, para contratarlo como técnico.

«Tengo un gran concepto, para mí Riquelme fue uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol argentino», destacó el técnico del club de Boedo sobre el respeto que le tiene al funcionario «xeneize».

Las declaraciones del ‘Gallego’, en TyC Sports, confirmaron que no hubo contacto entre el vicepresidente de Boca y el entrenador «azulgrana», supuestas conversaciones que en las últimas horas habían trascendido en los medios de comunicación.

En lo referente a San Lorenzo, Insúa se mostró confiado luego de clasificarse a la próxima Copa Libertadores de América y enfatizó que «tenemos fe de que vamos a ingresar en la fase de grupos».

Para que ello pase, necesita que ganen la Copa de la Liga Profesional de fútbol, River Plate o Rosario Central, para que dejen el cupo que le permita a San Lorenzo ingresar a la fase de grupos de la Libertadores.

Respecto de la renovación de su contrato, que vence el 31 de diciembre venidero, Insúa se mostró confiado en seguir, «hay que esperar al día 17 de diciembre, que hay elecciones en el club».

«Dependemos de las nuevas autoridades que van a tomar la conducción del club», dijo el ex jugador de San Lorenzo, Estudiantes de La Plata e Independiente, aunque ya hubo conversaciones y el visto bueno de su continuidad por parte de las cuatro listas que participarán en la contienda electoral.

En cuanto al futuro del equipo, el técnico afirmó que el «90 por ciento del plantel ya está cubierto», ante lo cual destacó que «debemos mantener lo bueno que tenemos hoy y con 6 ó 7 refuerzos, el año que viene tenemos como objetivo volver a ganar un título».

«Nosotros terminamos la temporada y mejoramos lo realizado el año anterior, y eso es lo importante», aunque Insúa reconoció que en el futuro habrá más «exigencia», como será jugar la Copa Libertadores.

Ante ese panorama, el «Gallego» reconoció que «hay que reforzar los lugares que quedaron vacantes (de jugadores que se fueron), para ser fuertes y competitivos para llegar a las instancias decisivas en los torneos que nos toquen jugar».

Sobre la continuidad del arquero Augusto Batalla, «un jugador importante para el club, hay que retenerlo», consideró Insúa, y también afirmó lo mismo respecto del suplente Facundo Altamirano.

Por último, el técnico del «Ciclón» tuvo palabras de elogio para la estrella del fútbol argentino Lionel Messi, «cada vez juega mejor, se lo ve fresco físicamente, él se cuida mucho, yo creo que va a llegar bien al Mundial 2026 y Argentina va a estar entre los dos o tres candidatos a ganarlo», cerró.