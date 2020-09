Rubén Ojeda, un hombre de experiencia para guiar los pasos de franjeados

Compartir

El profesor Rubén Ojeda es palabra más que autorizada para hablar de fustal en esta ciudad. El experimentado entrenador que tiene el buzo de DT de Franjeados nos cuenta su andar por el deporte que tanto apasiona a los formoseños y los porqué de su llegada a la institución del Barrio San Francisco.

“Es un deporte que medio muchas satisfacciones, quizás el que más me dio. Dirigí muchos equipos, con Román Futsal es con el que más títulos logré. Estuve 5 años en ese club, un muy buen club y obtuve 6 campeonatos seguidos. Nos tocó estar en varios nacionales y en el 2004 llegar a un título argentino. Fue en Mar del Plata. En el 2005 en Rio Grande, con Román nos toca levantar la copa y de esa manera representar al país en el Panamericano que se realizó en Rosario. Estuve dos años en la Selección Juvenil Sub 19 de la Asociación Formoseña de Futbol de Salón. En 1999 se obtuvo el campeonato argentino de la categoría en Corrientes y el Bicampeonato llegó en Ushuaia un año después. De esa camada de muy buenos jugadores hay algunos que aun siguen jugando. También valoro mucho el Subcampeonato argentino de la Sub 19 del Club San Miguel que fue en Posadas” deslizó el profesor al momento de repasar su dilatada trayectoria.

“Flipper es otro equipo que me ha dado muchas alergias. Surge de la categoría B, ascendemos a la A y la de honor. Se hizo todo muy rápido y fue una etapa muy buena. Se ganó el Sub 19 a nivel local y fuimos a Gualeguaychú. Pude dirigir la Selección de Ibarreta y fue una muy linda satisfacción. Nos tocó hacer un muy buen torneo y llegamos a la final que perdimos con Metropolitana. Son cosas que a uno le quedan en el recuerdo. La gente de Ibarreta siempre nos recuerda por eso” sostuvo el entrenador.

“En el 2012 hice un impasse porque me dediqué a estudiar la carrera de Periodismo Deportivo en la Universidad de La Plata. En el 2015 me recibí y es algo hermoso poder tener este título. Me tocó hacer trasmisiones de radio, de partidos de Libertadores, de Sudamericana y Copa Argentina. Cubrí Federal A siguiendo a este club. Luego recibí algunos ofrecimientos para volver a dirigir y los acepté, así se dio lo de Independencia Futsal, Gremio Futsal y hoy por hoy en Franjeados. Es un club muy grande el que me toca estar, tiene todo para la práctica de este deporte y uno se siente a gusto, es muy cómodo para que jugadores y Cuerpo Técnico. Con la señora Presidente nos conocemos de hace mucho tiempo, dado que me tocó dirigir a la Primera de Fútbol allá por el 2000. Con ella y con los directivos hay un muy buen trato y uno sabe la forma que quieren que uno trabaje” enumeró Rubén en torno a la pasión que le despertó el periodismo y a su llegada a Franjeados.

Sobre la importancia del parquet, Ojeda remarcó: “El piso de parquet es algo único. No hay muchas en la ciudad con este tipo de pista y es una satisfacción que en el club lo podamos tener. Es un piso firme y es muy importante recalcar que es el que se usa en cada competencia a nivel nacional. Te permite entrenar y jugar con una comodidad que es clave para el desarrollo de nuestro deporte”.

“Lastimosamente hace mucho que Formosa no está en los primeros planos a nivel nacional. Años anteriores era potencia a nivel país. Se debe trabajar mucho en el plano dirigencial pera apostar aun proyecto que sea prolongado. Desde mi punto de vista el paso más importante es trabajar en las formativas, que el chico desde bien pequeño mame lo que es el fútbol de salón y se enamore de este deporte que es hermoso. Los dirigentes deben buscar la forma de ayudar a los clubes que van a los argentinos y de esa manera potenciar nuestro nivel. Estamos tal vez lejos en distancia a muchos lugares donde se realizan los certámenes y ese apoyo es fundamental. Al que representa a Formosa a nivel país se lo debe premiar con parte de lo que representan esos viajes en gastos. Es una humilde opinión pero creo que no estoy lejos de la realidad” sostuvo Rubén en referencia al presente del deporte que ama”.