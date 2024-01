¡Rubens Sambueza ahora es DT! Consigue trabajo a cuatro días de retirarse del fútbol

Duró cuatro días alejado del futbol el exjugador del América, Rubens Sambueza, quien este miércoles ha sido anunciado como el nuevo director técnico del Deportivo Maipú de la Segunda División de Argentina, club con el que el mediocampista se retiró apenas el pasado 16 de diciembre.

Luego de no poder lograr el ascenso a la Primera División por la derrota en el Playoffs frente al Deportivo Riestra, Sambu informó su retiro como jugador, pero rápido volverá a la actividad, ahora en la faceta de entrenador en el banquillo con los que hasta hace unos días eran sus compañeros.

“Tras la gran campaña del Cruzado, nos preparamos para encarar la nueva temporada de la mejor manera. Bienvenido, Rubens Sambueza, es un orgullo presentarles al nuevo director técnico del Rojo”, publicó el club en Instagram.

“Les dijimos que la Fortaleza era su casa y quiso quedarse. Ahora, el exjugador de extensa trayectoria estará a cargo del plantel profesional”, agregaron.

Retiro de Rubens Sambueza

Nacido el 1 de enero de 1984 en Neuquén, Argentina, Rubens Sambueza duró 20 años como futbolista profesional, 13 de ellos jugando en México para clubes como Pumas, Tecos, América, Toluca, León, Pachuca y San Luis.

El argentino siempre se caracterizó por su grandísima calidad individual y técnica, además de su carácter volcánico dentro y fuera de la cancha. Levantó 2 veces el título de la Liga MX y 2 veces la Concacaf Liga de Campeones con las Águilas del América, en donde vivió sus mejores momentos.

“Agradecerle a mis compañeros y cuerpos técnicos por el respeto recibido, aprendí mucho de cada uno de ellos y me llevo los mejores recuerdos. También quiero mencionar a cada persona que trabaja en los diferentes sectores de los clubes, doctores, quinesiólogos, masajistas, utileros, cocineros, cancheros, administración, prensa. Gracias por la buena onda y la atención que siempre me brindaron”, publicó Sambu en redes sociales para informar de su adiós.

“Gracias abuelitos, viejitos, hermanos, hijos, tíos, sobrinos, amigos y todos los que estuvieron cerquita. Comienza una nueva etapa en mi vida, la quiero disfrutar y aprovechar. Me retiro con la tranquilidad de haber dado y dejado lo mejor de mí en el futbol”.