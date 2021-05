Rubinstein sobre los casos positivos de coronavirus: “Formosa no carga los datos”

Compartir

Linkedin Print

El exministro de salud de la Nación, Adolfo Rubinstein habló del funcionamiento de los sistemas de carga de casos positivos de COVID 19 y el desfasaje que existe entre el provincial y el nacional.

“El problema es que si no se cargan los datos en el sistema a nivel nacional no hay manera de conocerlos, lo que ocurrió es que Formosa no carga los datos, hace tres días tenían una tercera parte de contagios y eso no es posible”, indicó el exfuncionario nacional.

Seguidamente aseveró que “el Ministerio de Salud de la Nación debe revisar qué es lo que está ocurriendo en Formosa” y “a mí no me sorprende porque durante mi gestión tuvimos una enorme cantidad de problemas con la carga de datos, nos pasó con el dengue”

Agregó que muchas provincias funcionan fluidamente con la Nación, pero “ese no es el caso de Formosa” porque “nunca se adhirieron a la plataforma”.

Compartir

Linkedin Print