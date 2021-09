Rugby correntino: vuelve la competencia con el clásico Taraguy – Aranduroga

Compartir

El derby correntino se desarrollará este sábado, en cancha de los “cuervos”, y será sin público. Los partidos del Torneo Oficial de la URNE seguirán teniendo una duración de dos tiempos de 30 minutos.

La Unión de Rugby del Nordeste (Urne) confirmó que continuará disputándose el Torneo Oficial, que ya se inició con partidos en Resistencia (Chaco). Se debe recordar que en la vecina provincia ya estaban habilitadas las actividades deportivas, a diferencia de este lado del puente, que recién el domingo pasado se anunció la vuelta a fase 5 y la correspondiente habilitación para que se puedan concretar las competencias locales.

Con la confirmación de la continuidad del certamen que tiene como protagonistas a clubes correntinos y chaqueños, el menú principal de la segunda fecha tiene como protagonistas a Taragüy y Aranduroga. El clásico correntino tendrá lugar en la cancha de los Cuervos, el sábado y sin la presencia de público.

En las próximas horas desde la Urne se confirmará quién será el árbitro designado para dirigir el encuentro. Sí esta confirmado que los partidos seguirán teniendo una duración de dos tiempos de 30 minutos cada uno. Se planea que con el paso de las fechas se vuelva gradualmente a dos tiempos de 40 minutos.

No solo en cancha de Taragüy habrá actividad este fin de semana, también se presentará San Patricio en su cancha. El equipo Santo será anfitrión de Regatas Resistencia. Se debe recordar que en mayo pasado había iniciado el torneo Oficial y se disputaron dos fechas. No obstante y ante el aumento de casos de coronavirus en Corrientes, en aquel entonces, se decidió la suspensión de la competencia.

Este nuevo certamen oficial se desarrolla en 10 fechas, a dos ruedas, todos contra todos por puntos. No solo la primera división tuvo lugar en el regreso a la competencia. También compiten los M20, M18, M16 y M15. Estas dos últimas divisiones juegan dos tiempos de 25 minutos cada una. Se debe tener en cuenta que el tiempo reducido de juego se debe a la muy poca actividad que tuvieron en la última semana los jugadores y así evitar posibles lesiones.

Resultados de la 1° fecha

El sábado pasado, en la primera fecha del torneo Oficial, en partidos disputados en Chaco, Aranduroga se impuso a Regatas Resistencia, en la isla, por 15 a 7. En Villa Fabiana, en la vecina ciudad de Resistencia, Sixty se impuso a Taragüy 17 a 15. Mientras que Curne derrotó ampliamente a San Patricio por 53 a 0.

