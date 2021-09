Rugby de la URNE: San Patricio recibe a Aranduroga y Taraguy visita a CURNE

Compartir

Linkedin Print

San Patricio recibirá a Aranduroga en lo que será uno de los duelos destacados de la agenda del sábado, en tanto que Taraguy visitará a CURNE, líder y invicto del Oficial 2021 de la Unión de Rugby del Nordeste.

La actividad de la Unión del Rugby del Nordeste (URNE) no se detiene y este sábado se jugará la cuarta fecha del torneo Oficial 2021, reservado para todas las categorías. En Primera, los partidos comenzarán a las 16:30, mientras que en Intermedia y M20 el kick off será a las 14:30.

El cruce entre San Patricio y Aranduroga será lo más atractivo de la agenda, mientras que en Resistencia, Taraguy visitará a CURNE, único puntero y invicto del torneo. Completan la agenda el clásico chaqueño entre Regatas y Sixty.

El líder en Primera es CURNE, único invicto con 14 puntos (2 punto-bonus), seguido por Sixty con 9 puntos (un punto bonus) y en el tercer lugar del podio aparecen Regatas (sin bonus) y Aranduroga (por menor diferencia de tries). En la quinta posición aparece Taraguy con 2 puntos (perdió los tres partidos pero tuvo dos puntos bonus) y cierra San Patricio sin puntos.

Luego de transcurridas las tres primeras fechas y con un buen desarrollo del certamen. la Subcomisión de Competencia de URNE, por unanimidad de todos los clubes intervinientes, resolvió que los torneos Oficiales 2021 de todas las categorías se definirán con formato de semifinales y final.

Los partidos de la M18 serán a las 14:30, excepto San Patricio-Aranduroga que jugarán a las 16:30; los de la M16 a las 14:30, con excepción de CURNE -Taraguy que será a las 12:30. En M15 solo jugarán CURNE -Taraguy a las 12:30, Aranduroga tendrá fecha libre y Regatas-Sixty jugarán amistoso.

En Pre Intermedia, habrá un partido amistoso entre Chaco Rugby y Sixty, en cancha de Regatas también el sábado pero a las 13. En Intermedia el puntero e invicto es Aranduroga con 12 puntos, escoltado por Sixty que suma 10 unidades y tercero Taraguy con 9. Cuarto y quinto lugar los ocupan CURNE y Regatas con 6 ambos y San Patricio tiene 2 puntos.

La tabla de M18 la encabeza CURNE con 13, Taraguy es escolta con 12 puntos, Aranduroga está tercero con 8 y Sixty quinto con 4, Regatas y San Patricio tienen 2 puntos. En M16 el puntero es Taraguy 13, San Patricio está segundo con 11, Curne tercero con 9, le sigue Sixty con 5, Regatas con 4 puntos y Aranduroga con 1. En M15 lidera Aranduroga con 9, Taraguy tiene 5, Sixty 4 y Curne 1 puntos.

Compartir

Linkedin Print