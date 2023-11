Rugby: Duendes campeón de la XXIX Edición del Súper Seven del Nordeste

La 29º edición del Súper Seven del Nordeste tuvo una final emocionante y cambiante que se jugó este sábado en las canchas del Taraguy Rugby Club (TRC). Duendes de Rosario, donde jugó el correntino Nicolás Sánchez (que se llevó el premio al espíritu deportivo Copa “Chobi” Vega) se quedó por primera vez con la Copa de Oro Vicente Roselló al superar en la final a Taraguy «A» por 21 a 14.

El conjunto correntino sorprendió en el inicio del juego decisivo y se adelantó en el marcador 14 a 0. Sin embargo, algunas acciones disciplinarias de sus jugadores merecieron la tarjeta amarilla por parte del árbitro Agustín Olivero y lo terminó pagando muy caro. Duendes, que hasta la final no había recibido puntos en contra, aprovechó tener superioridad numérica para descontar durante el primer tiempo con un try penal y después dar vuelta el marcador en el complemento. Para Duendes fue la primera vez que logró el tradicional certamen de rugby de siete jugadores que desde el año 1994 organiza el club Taraguy.

Ignacio Meabe de Taraguy se llevó el premio como mejor jugador de la final y el reconocimiento como jugador destacado del torneo fue designado Miguel Simeone de Duendes. Por su parte, el Círculo Rafaelino de Rugby (Crar) se quedó con la Copa de Plata al superar en la final a Regatas Resistencia por 26 a 7. Los rafaelinos dejaron en el camino en semifinales a Taraguy B por 5 a 0. La Copa de Bronce se definió entre dos equipos de Paraguay. El triunfo le correspondió al Club Universitario de Rugby de Asunción (Curda) que venció a San José 19 a 5. Además, Aranduroga RC obtuvo el primer puesto en el denominado “Seven de Gordos” reservados para los fowards. Además del conjunto Cebra, jugaron Curda de Paraguay, Universitario de Salta y Taraguy. Este torneo se disputó por el sistema de todos contra todos y Aranduroga fue el equipo que mayor puntos acumuló.

Resultados

El Súper Seven 2023 comenzó con una etapa clasificatoria donde los 21 equipos fueron divididos en 7 grupos. Los resultados de esta instancia fueron:

Zona A: Regatas Resistencia 22 – Sixty B 0; Duendes de Rosario 26 – Regatas 0 y Duendes 45 – Sixty B 0.

Zona B: Regatas Bella Vista de Buenos Aires 19 – Taraguy B 12; San Patricio 7 – Taraguy B 5 y Regatas Bella Vista 17 – San Patricio 19.

Zona C: Taraguy A 38 – Jockey de Salta B 10; Olivos de Buenos Aires 0 – Taraguy A 48 y Olivos 36 – Jockey B 5.

Zona D: Curne 35 – Querandí de Santa Fe 7; Universitario de Salta 12 – Curne 12 y Universitario 52 – Querandí 0.

Zona E: Aranduroga 22 – Luque de Paraguay 5; Jockey de Salta A 10 – Aranduroga 17 y Jockey A 31 – Luque 0.

Zona F: Sixty A 33 – San José de Paraguay 14; Gimnasia y Tiro de Salta 17 – Sixty A 7 y Gimnasia y Tiro 28 – San José 5.

Zona G: Old Lions de Santiago del Estero 15 – Círculo Rafaelino de Rugby (Crar) 14; Curda de Paraguay 0 – Crar 28 y Old Lions 28 – Curda 10.

De acuerdo a las posiciones en la primera etapa, los equipos pasaron a disputar las tres copas previstas con estos marcadores:

Copa de Bronce

Repechaje: Sixty B 0 – Querandí 20.

Semifinales: Curda de Paraguay 29 – Jockey B de Salta 0 y San José de Paraguay 17 – Querandí de Santa Fe 12.

Final: Curda 19 – San José 5.

Copa de Plata

Cuartos de Final: Regatas Bella Vista 12 – Regatas Resistencia 17; Sixty A 21 – Olivos 12; Jockey A de Salta 19 – Taraguy B 21; Crar de Rafaela 19 – Luque 12.

Semifinales: Regatas Resistencia 19 – Sixty 12 y Taraguy B 0 – Crar 5.

Final: Regatas 7 – Crar 26.

Copa de Oro

Cuartos de Final: Old Lions 45 – Aranduroga 5; Gimnasia y Tiro de Salta 21 – San Patricio A 14; Duendes 33 – Universitario de Salta 0; Taraguy A 21 – Curne 12.

Semifinales: Old Lions 10 – Taraguy A 14 y Gimnasia y Tiro 0 – Duendes 24.

Final: Taraguy A 14 – Duendes 21.