Rugby: el referato no se detiene en tiempos de cuarentena

Los árbitros del rugby argentino siguen trabajando en aspectos físicos y capacitaciones virtuales, con el objetivo de mantenerse activos y estar listos para cuando deban regresar a la actividad.

Francisco Pastrana, Coordinador Nacional de Referees de la UAR, y Federico Anselmi, árbitro internacional que participó en los últimos dos Mundiales de Inglaterra 2015 y Japón 2019, hicieron referencia a la actualidad del arbitraje nacional, como se trabaja durante el aislamiento y las características para llegar al Alto Rendimiento.

Francisco Pastrana

“Lo que planteamos desde que arrancó la cuarentena, es mantenernos activos y prepararnos para que cuando se reanude la actividad, nos encontremos de la mejor manera posible. Se les pidió a todos que traten de mantener la preparación física de acuerdo a las posibilidades de cada uno”.

“El panel de árbitros de la UAR está trabajando con capacitaciones semanales de World Rugby con los temas importantes del juego. Esto, a su vez, lo estamos bajando a los árbitros de todas las Regiones”.

“Tuvimos casi 900 participantes en el curso de Nivel 1, superando nuestras expectativas. Se trabaja en la parte teórica y, una vez que sea posible, haremos la etapa de práctica”.

“Muchos se acercan al referato por vocación y porque es una manera de mantenerse dentro del juego. Ojalá que muchos ex jugadores se acerquen cada vez más al referato”.

“Para llegar al Alto Rendimiento lo ideal es que el árbitro tenga muchas horas refereando. Hay que pasar por todos los niveles. Es un proceso largo, tal vez más extenso que el de un jugador. Hay que ser pacientes, ayudar al referee y que él entienda el rol que ocupa en el juego. Tenemos que ser facilitadores del juego y tenemos que ayudar en todo este crecimiento”.

“Las cualidades físicas y atléticas son características importantes para estar en el alto nivel, porque el juego hoy en día es cada vez más rápido y se necesita mucha energía. Es inevitable hablar inglés, contar con buenas aptitudes y técnicas, además de buenas destrezas mentales”.

“El rugby femenino está creciendo y desde la UAR estamos acompañando el crecimiento del referato femenino. Están apareciendo chicas jóvenes y ex jugadoras del seleccionado, algo que es importantísimo”.

Federico Anselmi

“Tres veces por semana me entreno con la Academia de la URBA, tanto en la movilidad como en lo físico, trabajando técnicas de carrera, aceleración y la parte de fuerza. Además con un grupo de árbitros de Buenos Aires, entreno otros días de la semana”.

“Me propuse hacer un cambio para crecer en mi carrera, con un plan para mejorar mi proceso de preparación, entrevistando diferentes personas que están en el alto rendimiento, desde árbitros, jugadores, entrenadores y hasta empresarios, para sumar conceptos de planificación y preparación. También trabajo la parte mental, para reforzar mi comunicación y expresión dentro de la cancha”.

“En la preparación del partido, buscamos tener información que nos permita tomar las mejores decisiones, no se generan preconceptos sobre los jugadores o equipos que vamos a dirigir. Buscamos información de calidad para tener menos incertidumbre y referear de la mejor manera posible, siempre ayudando al juego”.

“Las reglas se cambian porque el rugby va evolucionando para ser más vistoso, no es un deporte conservador en ese sentido. Lo que viene es para quedarse porque antes fue probado, funciona y sirve para que haya mejor rugby”.

“Además hay ajustes de criterios para no cambiar las reglas ya que a veces lo que se necesita es ser más rigurosos ya que la regla es clara. En estos procesos interactúan todos los actores del rugby: jugadores, entrenadores, seguridad médica, ex jugadores y árbitros. Hacia donde se quiere ir, siempre lo marca el juego”.