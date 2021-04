Rugby femenino: la Selección Nacional se entrena en Tucumán

Compartir

El Seleccionado Nacional de Seven femenino continúa su puesta a punto con el objetivo puesto en el repechaje que disputarán el 19 y 20 de junio en Mónaco, competencia que otorga una plaza para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Las dirigidas por Tomás Bongiorno llevarán a cabo una concentración en Tucumán, con un plantel de 16 jugadoras que estarán llegando lunes 26 de abril y que se hospedarán en el Centro de Alto Rendimiento Dr. Carlos Pellegrini hasta el miércoles 5 de mayo.

Durante la estadía en tierras tucumanas, el conjunto que tiene como capitana a Gimena Mattus, jugadora actual del Catamarca Rugby Club, tiene previsto disputar un encuentro amistoso con el combinado femenino de la Unión de Rugby de Tucumán.

El Head Coach Tomás Bongiorno brindó su análisis: «El grupo no se ha modificado mucho de la primera concentración que realizamos este año. Estamos trabajando para el objetivo de Mónaco con 18 jugadoras y creemos que son ellas las que nos pueden aportar más en el juego tanto en ataque como en defensa. Las jugadoras lo tiene bien claro y han entendido bien lo que queremos proponer. En esta segunda concentración buscamos consolidar todo eso».

«Mónaco está lejos pero a la vez muy cerquita. Hoy por hoy estamos trabajando las ansiedades porque nuestra prioridad es prepararnos lo mejor posible y esa es nuestra principal urgencia. Aprovechar todo el tiempo que tenemos y si en el medio tenemos la posibilidad de jugar un torneo, va a ser un gran paso previo para el repechaje a Tokio», agregó el cordobés.

Por su parte, Yamila Otero, una de las referentes del plantel, explicó: «Sabemos que somos más de 16 jugadoras que nos estamos preparando en nuestras casas para poder aprovechar al máximo esta concentración. De estas concentraciones salen las 12 seleccionadas para Mónaco, así que estamos con grandes expectativas porque es un gran proyecto. Todas queremos estar, así que tenemos que aprovechar estos 10 días al máximo, sacarle el mejor jugo, trabajar la intensidad a nivel rugby y enfocarnos para este objetivo que tenemos por delante».

Luego expresó: «Es difícil no ponerse ansiosos sabiendo que falta poco para Mónaco y tenemos tiempo acotado para ajustar cosas de entrenamiento, de rugby, así que no hay mucho margen. Nosotras queremos ganar y queremos tener esa clasificación a Tokio. Estamos haciendo todo lo posible para llegar excelentes a ese torneo. Fue muy duro entrenar en nuestras casas durante todo este año y sin dudas, eso lo convertiremos en energía positiva. Este equipo tiene mucha perseverancia y quiere representar a Argentina lo mejor posible».

«Quiero resaltar también que este plantel se está formando con muchas jóvenes que van a ir ganándose su lugarcito con el correr de los meses», finalizó.

Sobre el torneo en Mónaco

Se jugará los días 19 y 20 de junio y tendrá la participación del Seleccionado Nacional. La decisión fue confirmada por el Comité Ejecutivo tras un exhaustivo proceso que finalmente resolvió que el evento vuelva nuevamente al Stade Louis II, como ocurrió en la competencia masculina previa a los Juegos Olímpicos de Río 2016.

El torneo femenino tendrá a los siguientes países: Argentina, Colombia, Francia, Hong Kong, Jamaica, Kazajistán, Madagascar, México, Papúa Nueva Guinea, Rusia, Samoa y Túnez.

