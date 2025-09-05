Rugby: hay equipo de Los Pumas con cambios para jugar contra Australia

Tras la derrota y victoria de Los Pumas ante los All Blacks en Argentina y un 1-1 similar de los Wallabies y Springboks, en Sudáfrica, la Selección y Australia se enfrentarán por la tercera y cuarta fechas del Rugby Championship, ambas veces veces de visitante.

Este sábado en Townsville a las 14.30 hora local (1:30 hora de nuestro país del mismo día), con casi 30 grados, será el primer choque, para el cual Felipe Contepomi eligió a los 23 jugadores. La revancha será el otro sábado en Sydney.

Los Pumas volverán a jugar en Townsville, ciudad en la que no lo hacen desde el 2021, cuando fue caída ante los locales por 27-8. De los convocados a esta gira en Queensland, allí tuvieron su debut con la camiseta argentina Mateo Carreras y Joaquín Oviedo.

La última función entre ambos equipos en Australia fue en 2023, año del Mundial, y Los Pumas se quedaron con el triunfo en Parramatta por 34-31, gracias a un try de Juan Martín González en la última jugada del partido. Allí, tuvo su debut Rodrigo Isgró.

De entrar este sábado (desde el banco), se producirá el debut de Boris Wenger y Gerónimo Prisciantelli. El primero jugó ante los British & Irish Lions en Dublín, pero ese encuentro no sumó cap.

Hay tres cambios respecto del 29-23 ante los All Blacks en Vélez. Joel Sclavi entra por Pedro Delgado, quien se incorporó al Harlequins inglés; Marcos Kremer va de ala por Joaquín Oviedo (al banco) y Pablo Matera pasa de ocho; y Santiago Carreras ingresa por el lesionado Tomás Albornoz.

Felipe Contepomi.

Titulares

Mayco Vivas (33 caps) Julián Montoya (110 caps) (capitán) Joel Sclavi (29 caps) Franco Molina (14 caps) Pedro Rubiolo (25 caps) Juan Martín González (44 caps) Marcos Kremer (75 caps) Pablo Matera (114 caps) Gonzalo García (13 caps) Santiago Carreras (57 caps) Mateo Carreras (28 caps) Santiago Chocobares (29 caps) Lucio Cinti (36 caps) Bautista Delguy (35 caps) Juan Cruz Mallía (44 caps)

Suplentes

Ignacio Ruiz (20 caps) Boris Wenger (sin caps) Francisco Coria (3 caps) Guido Petti (91 caps) Joaquín Oviedo (15 caps) Agustín Moyano (2 caps) Gerónimo Prisciantelli (sin caps) Benjamín Elizalde (3 caps)

El fixture de Los Pumas

Los Pumas 24 vs All Blacks 41 (Estadio Mario Alberto Kempes, Córdoba)

Los Pumas 29 vs All Blacks 23 (Estadio Vélez Sarsfield, Buenos Aires)

6 septiembre – Wallabies vs Los Pumas (Queensland Country Bank Stadium – Townsville, Australia) – 1:30 hs (Arg.)

13 septiembre – Wallabies vs Los Pumas (Allianz Stadium – Sydney, Australia) – 1:00 hs (Arg.)

27 septiembre – Springboks vs Los Pumas (Hollywoodbets Kings Park – Durban, Sudáfrica) – 12:10 hs (Arg.)

4 octubre – Los Pumas vs Springboks (Allianz Stadium Twickenham – Londres, Inglaterra) – 11:00 hs (Arg.)