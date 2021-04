Rugby: la URNE presentó el protocolo para la continuidad de la Copa Corrientes

Compartir

Linkedin Print

A cuatro días de la clausura de una cancha de rugby por un multitudinario partido, donde luego se produjeron casos de covid-19, la Unión de Rugby del Nordeste (URNE) presentó un protocolo sanitario que deberán seguir los jugadores de cada club.

Todo comenzó el sábado tras una imagen que se viralizó por redes sociales donde se veía gran cantidad de personas observando un partido sin respetar el distanciamiento social y algunas sin barbijo, ante lo cual la gestión municipal de Eduardo Tassano tomó la decisión de clausurar el club San Patricio. El encuentro disputado ante la multitud era de la categoría M20 en el que se enfrentaban el local con Aranduroga. La aglomeración se registró 48 horas después de que el gobernador le pidiera a los correntinos extremar cuidados ante el “peor mes de la pandemia”.

La Municipalidad clausuró a la mañana siguiente la cancha del club de rugby de San Patricio y, al igual que su rival, tomaron la decisión de paralizar los entrenamientos durante una semana por la situación sanitaria provocada por el coronavirus en los últimos días, confirmándose casos de covid-19 en Aranduroga. “La Dirección del Club ha tomado la decisión de suspender, a partir de hoy (por el lunes pasado) y por una semana, todas las actividades deportivas y de entrenamiento relacionadas al rugby”, dice el comunicado que se conoció de Aranduroga.

“Ante la situación difícil que estamos atravesando respecto del aumento de infecciones por la segunda ola de la pandemia y teniendo en cuenta algunos casos de contagio de socios, hacemos un llamado a la responsabilidad de cada uno para extremar los cuidados sanitarios vigentes”.

Los casos de coronavirus se dieron en cuatro jugadores de diferentes categorías (Menores de 18 años, M20 y Primera) y la intención de los dirigentes era evitar el contacto estrecho con los integrantes de los planteles. San Patricio aclaró mediante una nota que no tiene jugadores o socios afectados por el coronavirus.

El protocolo contra el covid-19 impulsado por la URN, supone los siguientes:

-Cada jugador/a, entrenador/a, mánager debe realizar evaluaciones de salud personal antes de participar en cualquier aspecto de las actividades, entrenamiento y/o partidos.

-Cada Club DEBE controlar el resultado del CUIDAR (o de las aplicaciones determinadas por la autoridad sanitaria local) antes de entrenamiento o partidos.

-Cada jugador/a, entrenador/a, mánager DEBE mantener los protocolos de prevención mientras no se encuentren jugando (lavado de manos, distanciamiento social, uso de barbijo).

-Cada jugador/a, entrenador/a, mánager DEBE mantener los protocolos de prevención ANTES de llegar a las instalaciones deportivas y DESPUES de terminar los entrenamientos (lavado de manos, distanciamiento social, uso de barbijo, traslados en automóviles en un numero NO mayor a 4 personas, con ventanillas abiertas, sin utilización de aire acondicionado).

-Se recomienda trabajar con la modalidad de “burbujas” durante los entrenamientos.

-Aquellos jugadores/entrenadores/mánager con síntomas DEBEN realizarse el hisopado correspondiente acorde a normativas provinciales y DEBEN aislarse.

-Se denomina contacto estrecho a toda persona que estuvo sin las medidas de protección personal adecuadas a menos de 2 metros distancia de un caso confirmado durante 15 minutos o más o durante las 48 horas previas al inicio de los síntomas.

-En el caso de un o una jugador-a/entrenador-a/mánager que comienza con síntomas de COVID y estuvo en contacto (partido o entrenamiento) con el resto del equipo DENTRO de las 48 hs de comienzo de los síntomas, se debe proceder de la siguiente manera: 1. suspender entrenamientos inmediatos (sobre todo de quienes trabajaron en el grupo burbuja), 2. esperar el resultado del hisopado de la persona implicada, 3. controlar signos y síntomas en la semana siguiente del grupo afectado.

-En el caso de un o una jugador-a/entrenador-a/mánager con Test + para SARS-CoV-2 que estuvo en contacto (partido o entrenamiento) con el resto del equipo DENTRO de las 48 hs de realizado el Test, se debe proceder de la siguiente manera: 1. suspender entrenamientos inmediatos, 2. monitorear signos y síntomas en la semana siguiente del grupo afectado. 3. Hisopar al grupo entre al 5to-7mo día pos contacto.

-En el caso de que el contacto haya sido el fin de semana durante un partido, hisopar a los equipos el viernes posterior al contacto para definir la realización de la fecha del fin de semana siguiente.

-Aquellos/as jugador-a/entrenador-a/mánager CON contacto estrecho con una persona con COVID por fuera de la actividad deportiva DEBERA seguir las normativas PROVINCIALES tanto si es POSITIVO como si es NEGATIVO. En este último caso DEBE realizar el aislamiento preventivo por 14 días.

-Aquellos/as jugadores que han sido COVID positivos están inhabilitados para cualquier tipo de actividad física hasta tanto presenten el apto cardiológico post COVID-19.

Compartir

Linkedin Print