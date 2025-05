Rugby: Las Yaguaretés frente a una importante prueba en Lima

A pocas semanas de haber finalizado su participación en Los Ángeles, donde no lograron clasificar al SVNS División 2 para la próxima temporada, Las Yaguaretés tendrán en Lima, Perú, una gran oportunidad para conseguir una plaza para el SVNS División 3 “Challenger”.

Es que el próximo sábado 24 y domingo 25 de mayo, se realizará en Villa María del Triunfo el SAR 7s, que contará con la participación de 9 equipos femeninos y 10 masculinos, y otorgará tres plazas para el Challenger (los dos mejores femeninos, a excepción de Brasil, y el mejor masculino). Los Pumas 7´s, al ya estar clasificados al SVNS División 1, no presentarán equipo en el torneo sudamericano.

Las Yaguaretés llegan a este torneo en condición de bicampeonas sudamericanas, tras los títulos conseguidos en Asunción 2023 y Lima 2024; recordemos que el de 2023 fue el primer título sudamericano para las dirigidas por Nahuel García.

En ambos campeonatos, el rival de la final fue Brasil: en Asunción las vencieron por 20-12, mientras que en Lima 2024 el triunfo fue por 19-10. Las brasileras, al estar clasificadas al SVNS División 2 de la próxima temporada, no compiten por una plaza para el Challenger.

Los nueve seleccionados

femeninos que participarán

del SAR 7s según ranking:

1 – Argentina

2 – Brasil

3 – Colombia

4 – Uruguay

5 – Chile

6 – Paraguay

7 – Perú

8 – Guatemala *

9 – Ecuador *

Tal como fue en 2024, el torneo se llevará a cabo en el Complejo Deportivo Villa María del Triunfo. El fixture se conocerá la próxima semana.

A modo de preparación para el Sudamericano, Las Yaguaretés realizarán una Concentración Nacional en Casa Pumas del 19 al 22 de mayo.