Rugby: Los Pumas 7’s se quedaron con el noveno puesto para en Hong Kong

Los Pumas 7’s fueron contundentes y golearon 42-0 a Samoa para finalizar en la 9° posición del Seven de Hong Kong. Antes, vencieron 21-0 a Canadá en la semifinal y, por la fase de grupos, los dirigidos por Santiago Gómez Cora le ganaron por 17-14 a Gran Bretaña y cayeron por 22-0 y por 14-10 con Nueva Zelanda y Estados Unidos, por lo que de entrada no pudieron acceder a la disputa por el Oro.

Los Pumas 7’s 42-0

Samoa (domingo)

Una primera mitad inmejorable para el conjunto dirigido por Santiago Gómez Cora que, a diferencia de lo que fue la fase de grupos, logró dominar y someter a su rival. Con un Rodrigo Isgró intratable, anotó un hat-trick y una conquista de Matías Osadczuk, se fueron al descanso con un parcial de 28-0. El complemento no mostró grandes diferencias. Samoa nunca estuvo en partido y Los Pumas 7’s mantuvieron la posesión y el control del juego, aún realizando algunos cambios que no perturbaron la fisonomía y desarrollo del equipo. En esta parte, Alfonso Latorre fue amonestado y Agustín Fraga junto a Germán Schulz llegaron al ingoal rival. Por su parte, con la conversión del try de Fraga, Gastón Revol rompió la barrera de los mil puntos (1001).

Formación de Los Pumas 7’s: 3. Germán Schulz, 9. Matías Osadczuk, 11. Luciano González Rizzoni,1. Rodrigo Isgró, 10. Tobías Wade, 12. Santiago Mare, 14. Joaquín Pellandini

Suplentes: 2. Santiago Vera Feld, 4. Matteo Graziano, 5. Agustín Fraga, 8. Gastón Revol, 23. Alfonso Latorre

Los Pumas 7’s 21-0

CANADÁ (sábado)

Con varias rotaciones, Los Pumas 7’s empezaron a dominar de entrada a su rival con su característico juego de pases y el dinamismo de sus backs. Sin embargo, Canadá mantuvo una defensa muy sólida y bien acomodada, lo cual impidió que los de Gómez Cora puedan volcar en el marcador todo lo que estaban demostrando en la cancha. De todas formas, Matteo Graziano logró romper el cero. En el complemento, el desarrollo del partido fue el mismo, aunque ahora el seleccionado argentino consiguió tener más contundencia de cara al ingoal rival. Así, Alfonso Latorre y Luciano González Rizzoni estiraron la ventaja.

Formación de Los Pumas 7’s:

Agustín Fraga, 4. Matteo Graziano, 23. Alfonso Latorre, 8. Gastón Revol, 10. Tobías Wade, 2. Santiago Vera Feld, 1. Rodrigo Isgró.

Suplentes: 3. Germán Schulz, 9. Matías Osadczuk, 11. Luciano González Rizzoni, 12. Santiago Mare, 14. Joaquín Pellandini.