Rugby: Los Pumas cerraron el 2024 con una derrota ante Francia por 37-23

Con mucho dominio en el contacto, Les Bleus lograron hacer una importante diferencia en un primer tiempo muy friccionado. De entrada, por un tackle indebido en un ruck, Julián Montoya se fue amonestado en el combinado nacional, lo cual su rival pudo aprovechar para salir victorioso de la disputa física y abrir el marcador rápidamente con un try de Thibaud Flament.

Posteriormente, el encuentro entró en un largo bache de contienda territorial en el que ambas defensas fueron exigidas al límite, lo que derivó en una gran cantidad de infracciones y la posibilidad de sumar a través de las patadas. Así, Tomás Albornoz concretó tres penales para Los Pumas, aunque en el medio, Thomas Ramos anotó dos para el dueño de casa, con las que éste nunca perdió la ventaja en el marcador.

Ya pasada la primera media hora de juego, los dirigidos por Fabien Galthié volvieron a doblegar a la visita a través del contacto, los lines y los rucks. De esta manera, tras tanto empujar y presionar, Gabin Villiere volvió a alejar a los suyos en el score. Apenas un rato después, se le sumó una infracción de Juan Martín González a centímetros de su propio ingoal, por lo que el árbitro Luke Pearce lo amonestó y sancionó try-penal.

A partir de esa acción, si bien los hombres de Felipe Contepomi fueron capaces de contrarrestar un poco la propuesta de su rival, les costó bastante acomodarse en campo contrario, y con una nueva patada de Ramos en tiempo agregado, el encuentro se fue al descanso por 30-9 a favor de Francia.

En el complemento, pese a haberlo arrancado con un hombre de menos, Los Pumas fueron capaces de conseguir mucha más profundidad y por momentos someter a su rival a través del contacto, factor en el que había sido muy dominado en la primera parte. No obstante, el conjunto galo se mantuvo muy firme en defensa pese a haber estado varios minutos dentro de sus propias 22.

No obstante, casi sobre la mitad del período, después de tanto empujar y presionar llegó el primer try del seleccionado argentino de la mano de Thomas Gallo después de un line. Sin embargo, nuevamente el local tuvo una respuesta casi instantánea después de una serie de errores defensivos contrarios, y con una exquisita jugada individual, Louis Bielle-Biarrey se filtró en el ingoal albiceleste.

A partir de esa acción, pese a que Los Pumas continuaron teniendo la posesión de la pelota, el ritmo del partido bajó considerablemente, por lo que los avances también fueron bastante lentos, hasta que Ignacio Ruiz con una conquista volvió a recortar la distancia en el marcador. De todas formas, con el encuentro totalmente enfriado, Les Bleus fueron alejando la pelota cada vez más de su fondo hasta el silbatazo final.

Sintesis

FRANCIA (37): 1. Jean-Baptiste Gros, 2. Peato Mauvaka, 3. Uini Atonio, 4. Thibaud Flament, 5. Emmanuel Meafou, 6. Francois Cros, 7. Paul Boudehent, 8. Charles Ollivon, 9. Antoine Dupont, 10. Thomas Ramos, 11. Louis Bielle-Biarrey, 12. Yoram Moefana, 13. Gael Fickou, 14. Gabin Villiere, 15. Léo Barré.

Suplentes: 16. Julien Marchand, 17. Reda Wardi, 18. Georges-Henri Colombe, 19. Alexandre Roumat, 20. Mickael Guillard, 21. Marko Gazzotti, 22. Nolann Le Garrec, 23. Emilien Gailleton.

Cambios: PT: 4′ Reda Wardi por Jean-Baptiste Gros. ST: 1′ Marko Gazzotti por Paul Boudehent, 12′ Georges-Henri Colombe, Julien Marchand y Mickael Guillard por Uini Atonio, Peato Mauvaka y Emmanuel Meafou, 23′ Alexandre Roumat y Nolann Le Garrec por Thibaud Flament y Leo Barré, 32′ Emilien Gailleton por Gael Fickou.

Entrenador: Fabien Galthié.

LOS PUMAS (23): 1. Thomas Gallo, 2. Julián Montoya, 3. Joel Sclavi, 4. Guido Petti, 5. Pedro Rubiolo, 6. Pablo Matera, 7. Juan Martín González, 8. Joaquín Oviedo, 9. Gonzalo García, 10 Tomás Albornoz, 11. Bautista Delguy, 12. Matías Moroni, 13. Lucio Cinti, 14. Rodrigo Isgró, 15. Juan Cruz Mallía.

Suplentes: 16. Ignacio Ruiz, 17. Ignacio Calles, 18. Francisco Gómez Kodela, 19. Franco Molina, 20. Marcos Kremer, 21. Lautaro Bazán Vélez, 22. Santiago Carreras, 23. Mateo Carreras.

Cambios: PT: 28′ Mateo Carreras por Bautista Delguy. ST: 7′ Francisco Gómez Kodela por Joel Sclavi, 12′ Franco Molina y Santiago Carreras por Guido Petti y Matías Moroni, 17′ Lautaro Bazán Vélez y Marcos Kremer por Gonzalo García y Pablo Matera, 23′ Ignacio Ruiz por Julián Montoya, 31′ Ignacio Calles por Thomas Gallo.

Entrenador: Felipe Contepomi.

PUNTOS EN EL PRIMER TIEMPO: 9′ try de Thibaud Flament convertido por Thomas Ramos (F), 15′ penal de Tomás Albornoz (LP), 16′ penal de Thomas Ramos (F), 20′ penal de Tomás Albornoz (LP), 23′ penal de Thomas Ramos (F), 26′ penal de Tomás Albornoz (LP), 33′ try de Gabin Villiere convertido por Thomas Ramos (F), 36′ try-penal (F), 40+1′ penal de Thomas Ramos (F).

Resultado parcial: FRANCIA 30-9 LOS PUMAS

PUNTOS EN EL SEGUNDO TIEMPO: 16′ try de Thomas Gallo convertido por Tomás Albornoz (LP), 18′ try de Louis Bielle-Biarrey convertido por Thomas Ramos (F), 30′ try de Ignacio Ruiz convertido por Tomás Albornoz (LP).

Resultado final: FRANCIA 37-23 LOS PUMAS

AMONESTADOS: PT: 4′ Julián Montoya (LP), 36′ Juan Martín González (LP).

ÁRBITRO: Luke Pearce.

CANCHA: Stade de France, París.