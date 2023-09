Rugby: los Pumas con 11 cambios para enfrentar a Chile en el Mundial de Francia

El seleccionado argentino de rugby jugará mañana desde las 10 ( hora de Argentina) frente a Los Cóndores y formarán con: Sclavi, Creevy y Bello; Petti y Rubiolo; Juan Martín González, Kremer y Facundo Isa; Cubelli y Sánchez; Imhoff, De la Fuente (Capitán), Cinti y Rodrigo Isgró; Bogado.

El seleccionado de rugby de Argentina, Los Pumas, presentará 11 cambios para jugar este sábado ante Chile, por el Grupo D del Mundial de Francia 2023, en relación al equipo que venció a Samoa por 19 a 10.

Los únicos que jugarán en el Stade de la Beaujoire de Nantes, este sábado desde las 10 (hora de Argentina) y que estuvieron ante Samoa serán los forwards Eduardo Bello, Guido Petti, Marcos Kremer y Juan Martín González.

Los Pumas, dirigidos por el australiano Michael Cheika, formarán con Joel Sclavi, Agustín Creevy y Eduardo Bello; Guido Petti y Pedro Rubiolo; Juan Martín González, Marcos Kremer y Facundo Isa; Tomás Cubelli y Nicolás Sánchez; Juan Imhoff, Jerónimo De la Fuente (Capitán), Lucio Cinti y Rodrigo Isgró; Martín Bogado.

Serán Suplentes Ignacio Ruiz, Mayco Vivas, Francisco Gómez Kodela; Matías Alemanno, Joaquín Oviedo, Lautaro Bazán Vélez, Santiago Carreras y Juan Cruz Mallía.

En este encuentro el medio apertura tucumano Sánchez, de 34 años, cumplirá su partido número 100 con la camiseta de Los Pumas.

Argentina debutó cayendo ante Inglaterra por 27 a 10, luego venció a Samoa, este sábado jugará ante Chile y cumplirá su cuarto juego ante Japón el 8 de octubre próximo, desde las 8 de nuestro país en Nantes.

Chile suma tres derrotas en su primera Copa del Mundo tras caer ante Japón (42-12), Samoa (43-10) y la goleada frente a Inglaterra (71-0). Este será el primer juego entre seleccionados sudamericanos en la historia.

Cheika: «Estas modificaciones invitan al equipo a mostrar su capacidad»

Con equipo confirmado con varios cambios, Michael Cheika habló en conferencia de prensa y dio sus sensaciones sobre el encuentro ante Chile, por la cuarta jornada del Mundial. El mismo se podrá observar el sábado en vivo, desde las 9 en ESPN Scrum en Star+.

Con respecto a lo que fue el armado del plantel que afrontará este test contra Los Cóndores, el head coach destacó: “Con las elecciones que hice pensé en hacer un mix porque el grupo entero, los 33, muestra una gran competencia en los entrenamientos, que son muy competitivos y duros. Esto estaba en nuestra planificación”.

Y agregó: “No era previsto hacer esto en este partido, porque hubo lesiones a considerar, pero para mí este es un buen equipo, listo para jugar en un partido muy importante para nosotros en un Mundial”.

También se refirió a los nuevos nombres que ingresaron a la alineación titular, como el de Jerónimo de la Fuente: “Pienso que estas modificaciones, sobre todo atrás en la línea de backs, invitan la oportunidad a jugar. Este equipo tiene su oportunidad de jugar esta semana y de mostrar su capacidad. Hay jugadores que están en el equipo como Jero (De la Fuente) que lo veo entrenando mejor que nunca y es lógico que tengan su oportunidad”.

En un apartado de la conferencia, el entrenador se refirió a la labor que tendrán los forwards argentinos en el duelo que se viene frente a Chile: “Arrancamos la semana con este grupo y esperamos también la situación con Tomás Lavanini, para ver si estaba listo en esta semana que fue un poco corta para él. Entre los forwards hubo un intercambio de roles con Guido Petti y Matías Alemanno, también la oportunidad de Joel Sclavi en este rol como izquierdo; es importante tener un jugador que pueda cambiar los dos lados”.

También abordó la temática de cómo jugará la cabeza y el aspecto mental en este partido ante Los Cóndores: “Me gusta como estamos mentalmente esta semana, sabemos que después del primer partido cada semana es una final y nuestra manera de llegar a este partido (con Chile) es muy buena. Ahora todo pasa cuando atravesemos la línea blanca el sábado, que es el momento en el que hay que demostrar toda esa preparación. Tengo mucha confianza en la performance de esta semana”.

Sobre la vuelta de la pareja de medios entre Tomás Cubelli y Nicolás Sánchez, Cheika destacó: “Fue interesante la experiencia que tuvimos la semana pasada al terminar el partido, esa es una cosa que queremos y puede ser buena para nosotros en los partidos que están cerrados. Tomás Cubelli no viene jugando mucho y pienso que esta es su oportunidad para demostrar su capacidad y experiencia. Nico Sánchez va a cumplir 100 caps y es un partido muy importante para él porque su primer cap fue ante Chile. Es lindo para nosotros tener este tipo de jugadores que pueden jugar este partido”. “Yo tengo la posibilidad de hacer elecciones para cada partido como quiero, pero lo que no quiero es que el jugador este jugando un puesto por un puesto para la semana próxima porque cada semana para nosotros es una final. No se puede pensar más allá de esta (semana)”.

En cuanto a los debuts de Martín Bogado y Rodrigo Isgró, el entrenador señaló: “Son dos jugadores con un gran físico y que tienen buen juego Aéreo. Bogado estuvo con nosotros ante Sudáfrica y ahora que pasa más tiempo con el equipo queda claro como queremos que juegue de 15. Isgró para mí hizo una transición increíble: hace sólo tres meses estaba jugando sevens y ahora está jugando un Mundial. Ya vimos el partido que hizo ante Australia y pienso que no tengo que hablar sobre la imagen que veremos de él, está haciendo un muy lindo trabajo y esta es su oportunidad”.

Para finalizar, Cheika destacó lo que significa tener que jugar partidos a todo o nada durante todas las semanas: “Pienso que hicimos una preparación impecable y perdemos con Inglaterra, lo que nos trajo mucha frustración en los primeros días, pero aprendimos sobre ese partido y luego ante Samoa jugamos mucho mejor pero nos faltó el final, el punch, el premio de nuestro trabajo: los puntos. También tomamos eso y vimos cómo mejorar de cara al próximo partido (con Chile). Sabemos que tenemos muchos jugadores que están en su primer Mundial y que no jugamos mucho estos partidos de nocaut cada día, por eso vamos agarrando experiencia y eso sirve para el próximo encuentro porque estamos aprendiendo la mentalidad que necesitamos para hacer este tipo de rugby, que es distinto al que jugamos en el Rugby Championship o en los test de julio y noviembre”.