Rugby: Los Pumas confirmaron el plantel para recibir a los All Blacks en Vélez

El equipo argentino enfrentará a los neozelandeses en el estadio Kempes y en la cancha de Vélez.

Los Pumas ya tienen plantel confirmado para los primeros dos encuentros ante los All Blacks, a disputarse en Córdoba y Vélez, el 16 y 23 de agosto respectivamente.

El primero de los dos enfrentamientos ante los neozelandeses será el sexto partido del Seleccionado Nacional en Córdoba, donde no juegan desde el 2014, tras lo que fue la ajustada derrota ante Escocia por 19-21 en 2014. El partido se jugará en el estadio Mario Alberto Kempes.

Felipe Contepomi, head coach de Los Pumas, se refirió al comienzo del certamen internacional: “El Rugby Championship nos presenta un enorme desafío como equipo y estamos con muchas ganas de reencontrarnos tras lo que fueron las tres semanas de la Ventana de Julio. Recibir a los All Blacks en nuestro país siempre es especial y estamos con mucha ilusión de enfrentarlos por primera vez en Córdoba, y de volverlos a cruzar en Vélez.”

Entre los convocados, se destacan seis nombres que tendrán su primera citación del año: Juan Cruz Mallía, Santiago Chocobares, Marcos Kremer, Bautista Delguy, Mateo Carreras e Ignacio Ruiz. En tanto, las bajas por lesión incluyen a Benjamín Grondona, Emiliano Boffelli y Thomas Gallo.

La lista completa:

Bautista Bernasconi

Francisco Coria Marchetti

Nicolás D’Amorim

Pedro Delgado

Juan Martín González

Santiago Grondona

Marcos Kremer

Pablo Matera

Franco Molina

Julián Montoya

Joaquín Oviedo

Lucas Paulos

Guido Petti

Pedro Rubiolo

Ignacio Ruiz

Joel Sclavi

Nahuel Tetaz Chaparro

Mayco Vivas

Boris Wenger

Tomás Albornoz

Simón Benítez Cruz

Mateo Carreras

Santiago Carreras

Santiago Chocobares

Lucio Cinti

Bautista Delguy

Benjamín Elizalde

Gonzalo García

Rodrigo Isgró

Juan Cruz Mallía

Ignacio Mendy

Agustín Moyano

Justo Piccardo

Gerónimo Prisciantelli

Rugby Regional del NEA:San Patricio se impuso en Formosa y CURNE continúa firme

Se disputó la 10ª fecha del Torneo Regional de Clubes del NEA, con resultados que dejaron su marca tanto en Argentina como en Paraguay.

En Formosa, San Patricio logró una valiosa victoria como visitante al vencer a Aguará por 33-7, sumando puntos importantes en la Zona B del certamen.

En la Zona A, CURNE reafirmó su condición de líder al golear a Aranduroga por 66-7 en Corrientes, consolidando su buen presente en el torneo.

También por la Zona B, Taraguy cayó en un encuentro ajustado ante San José de Asunción por 29-22, en lo que fue un duelo parejo de principio a fin.

En otro de los partidos disputados en suelo paraguayo, CURDA se hizo fuerte en casa y superó con claridad a CAPRI de Misiones por 52-17, mientras que la fecha se cerró con la victoria de Regatas de Resistencia por 36-22 ante Sixty, en un cruce entre equipos chaqueños.

La próxima fecha será clave para definir posiciones de cara a la etapa final del campeonato, que reúne a los principales clubes del nordeste argentino y Paraguay.