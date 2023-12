Rugby: Los Pumas jugarán nuevamente con los British & Irish Lions en 2025

Los Pumas confirmaron un partido ante los British & Irish Lions en el Aviva Stadium de Dublín el viernes 20 de junio de 2025 por la Lions 1888 Cup. El último antecedente de este evento fue en 23 de mayo de 2005 y terminó con un empate 25-25. Después de 20 años, Argentina volverá a jugar ante el histórico combinado británico. Será en el marco preparatorio para la gira posterior del mítico combinado por Australia.

Los Lions y Los Pumas se enfrentaron por primera vez en 1910 en nuestro país. Luego, los europeos volvieron a suelo celeste y blanco tanto en 1927 como 1936. El último partido entre los dos equipos tuvo lugar en Cardiff allá por 2005 y terminó en un empate 25-25.

Ben Calveley, director ejecutivo de los British & Irish Lions, dijo sobre el anuncio: “La emoción aumenta a medida que continuamos la cuenta regresiva para el Tour de 2025 a Australia y estamos encantados de confirmar los detalles de este encuentro, que es una parte clave del calendario general del recorrido. La oportunidad de jugar en Dublín en el Aviva Stadium frente a más de 50 mil aficionados será una gran ocasión y la despedida perfecta. Quisiera agradecer a The Irish Rugby Football Union y a la Unión Argentina de Rugby por su apoyo y colaboración en la organización de este evento”.

Calendario 2025 de los Lions

20 de junio, Lions vs Argentina, Dublín (Aviva Stadium)

28 de junio, Lions vs Western Force, Perth (Optus Stadium)

2 de julio, Lions vs Queensland Reds, Brisbane (Suncorp Stadium)

5 de julio, Lions vs Waratahs, Sídney (Allianz Stadium)

9 de julio, Lions vs Brumbies, Canberra (GIO Stadium)

12 de julio, Lions vs Invitational AU y NZ, Adelaida (Adelaida Oval)

19 de julio, Lions vs Wallabies, Brisbane (Suncorp Stadium)

22 de julio, Lions vs Melbourne Rebels, Melbourne (Marvel Stadium)

26 de julio, Lions vs Wallabies, Melbourne (Melbourne Cricket Ground)

2 de agosto, Lions vs Wallabies, Sídney (Accor Stadium)

En 2005, el entrenador de Los Pumas era Marcelo Loffreda y el seleccionado argentino salió a la cancha de la siguiente manera. El fullback titular fue Bernardo Stortoni, mientras que los wingers José María Nuñez Piossek y Francisco Leonelli. ¿Los centros? Felipe Contepomi, que además fue el capitán, y Lisandro Arbizu. Federico Todeschini formó de apertura y Nicolás Fernández Miranda de medio scrum. Por el lado de los forwards, la tercera línea fue Juan Manuel Leguizamón, Maríin Schusterman y Federico Genoud. El pack se completó con Mariano Sambucetti y Pablo Bouza en la segunda línea, Federico Méndez y Mauricio Reggiardo de pilares y Mario Ledesma como hooker.

Entre los suplentes de ese día estuvieron Eusebio Guiñazú, Leopoldo de Chazal, Manuel Carizza, Santiago Sanz, Lucio López Fleming, Francisco Bosch y Federico Serra.

De la vereda de enfrente, los British & Irish Lions, con Clive Woodward de head coach se decidió por seis irlandeses, cinco ingleses, tres galeses y sólo un escocés para poner en cancha: Geordan Murphy; Denis Hickie, Ollie Smith, Gordon D’Arcy, Shane Williams; Jonny Wilkinson, Gareth Cooper; Michael Owen, Lewis Moody, Simon Taylor; Danny Grewcock, Malcolm O’Kelly; John Hayes, Shane Byrne, Graham Rowntree.

Ese choque, que en un cambio de tradición tuvo lugar en las costas británicas, más precisamente en el Millenium Stadium, terminó con una histórica igualdad 25-25 y presagió lo que luego fue esa caótica y decepcionante gira de los Lions por Nueva Zelanda (perdieron 21-3, 48-18 y 38-19).

El equipo argentino, en ese primer match, se fue al descanso arriba en el tanteador por 19 a 16 con un try anotado por José María Núñez Piossek y su correspondiente conversión, y cuatro penales de Federico Todeschini. Por su parte, Jonny Wilkinson había anotado todos los penales con su infalible puntería para los europeos. El segundo tiempo tuvo al equipo argentino dirigido por Daniel Baetti y Marcelo Loffreda a punto de quedarse con la victoria, pero en los ¡ocho! minutos de descuento, apareció otra vez el pie del apertura inglés para dejar su marca y que los British consiguieran el agónico empate.

Anteriormente, el combinado internacional visitó nuestro país en 1910, 1927 y 1936, ganando cada partido que disputó contra seleccionados argentinos.