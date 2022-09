Rugby: Los Pumas van por una nueva hazaña ante All Blacks con cambios

Compartir

Linkedin Print

El seleccionado nacional de rugby, que viene de vencer a los All Blacks por 25-18, se enfrentará ante los «hombres de negro» con los ingresos de Santiago Grondona, Guido Petti, Tomás Cubelli y Santiago Cordero para el juego de este sábado.

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, presentará cuatro modificaciones para el segundo choque ante Nueva Zelanda, en encuentro correspondiente a la cuarta fecha del torneo Rugby Championship a celebrarse en la ciudad de Hamilton.

El partido se disputará el próximo sábado desde las 4.05 (hora argentina) en el Waikato Stadium, con televisación a cargo de ESPN y Star Plus.

El entrenador australiano Michael Cheika definió hoy el equipo argentino con cuatro modificaciones respecto al equipo que venció en la madrugada del sábado a los poderosos All Blacks, por 25 a 18, alcanzando su segundo triunfo ante los neozelandeses.

Entre los forwards, el tercera línea Santiago Grondona reemplazará a Juan Martín González y regresa el segunda línea Guido Petti en lugar de Matías Alemanno.

Entre los tres cuartos, el medio scrum Tomas Cubelli jugará desde el inicio por el mendocino Gonzalo Bertranou y el wing Santiago Cordero lo hará por Lucio Cinti.

Los Pumas alinearán a Juan Cruz Mallía; Santiago Cordero, Matías Moroni, Matías Orlando y Emiliano Boffelli; Santiago Carreras y Tomás Cubelli, Pablo Matera, Marcos Kremer y Santiago Grodona, Tomás Lavanini y Guido Petti, Joel Sclavi, Julián Montoya (capitán) y Thomas Gallo.

El banco de suplentes lo integrarán Santiago Socino, Mayco Vivas, Eduardo Bello, Matías Alemanno, Juan Martín González, Gonzalo Bertranou, Benjamín Urdapilleta y Lucio Cinti.

Argentina encabeza las posiciones del Rugby Championship junto con Australia, con nueve unidades, seguido por Nueva Zelanda con cinco y Sudáfrica con cuatro.

En las últimas dos fechas del torneo, Los Pumas se medirán con Sudáfrica: el 17 de septiembre en el estadio de Vélez Sarsfield y el 24 en la ciudad sudafricana de Durban

Compartir

Linkedin Print