Rugby: Los Pumas vencieron a Escocia por 33-24 en Murrayfield

El equipo de Felipe Contepomi revirtió el marcador con una reacción memorable y consiguió su segunda victoria en la ventana internacional, tras el éxito ante Gales en Cardiff.

Inesperado y esperanzador. Imposible imaginar un escenario mejor. La remontada de los Pumas le dio tintes heroicos al partido con Escocia en Murrayfield, una locación donde no ganaban desde 2009. Argentina se llevó un triunfo por 33-24 ante el Cardo, que lo aferra al sexto puesto del ranking mundial, vital para ser cabeza de serie en el Mundial 2027. Después de este choque en el que revalidó su jerarquía y aprobó con creces una prueba de carácter, el domingo próximo tocará el último test de la ventana internacional en el Viejo Continente, ante Inglaterra. El envión para medirse ante La Rosa, lógicamente, es inmejorable.

Sufrieron mucho en el primer tiempo ante Escocia. Por un lado, no encontraban juego claro, pero también padecieron una actitud más intensa de los escoceses. La pelota perdida por Gerónimo Prisciantelli a los 5 minutos del segundo tiempo le dio a Contepomi la pauta de que tenía que hacer cambios profundos. El equipo se encontraba abajo por 21-0 y no había señales positivas de las que se pudiera agarrar para soñar con una recuperación.

El coach mandó cinco cambios que sacudieron el partido. Uno de los fundamentales fue el ingreso de Santiago Carreras, que volvió a dar confianza a la generación de juego. También Pablo Matera y Thomas Gallo ofrecieron una movilidad que el pack necesitaba. La superioridad a partir de allí fue arrolladora. Con un 31-3 dio vuelta un resultado de un modo en el que pocos podían imaginar. Así, redondeó el triunfo con los tries de Julián Montoya, Rodrigo Isgró, Pedro Rubiolo, Pablo Matera y Justo Piccardo.

Con este triunfo por 33-24 en Murrayfield, Los Pumas igualan ahora en los enfrentamientos mano a mano: quedaron 13 a 13, sin empates. Es el único historial en el que no están en desventaja si se tiene en cuenta a las potencias: Nueva Zelanda, Sudáfrica, Australia, Francia, Inglaterra, Irlanda y Gales.