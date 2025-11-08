Rugby: Los Pumas visitan a Gales en un duelo clave rumbo al Mundial 2027

En su primer partido por la ventana de noviembre, Los Pumas visitarán a Gales este domingo en el Principality de Cardiff, en un choque que puede ser clave pensando en el Ranking de World Rugby y su valor para el sorteo del Mundial 2027.

Tras un Rugby Championship con dos victorias y cuatro derrotas, Los Pumas están listos para afrontar el cierre de la temporada internacional. Para el choque con Gales, Felipe Contepomi dispuso el regreso de Pedro Delgado en la primera línea, como así también que Marcos Kremer se desempeñe en la segunda línea junto a Guido Petti. En tanto, Simón Benítez Cruz y Gerónimo Prisciantelli será la renovada pareja de medios, ante las ausencias de Gonzalo García y Tomás Albornoz, mientras que Bautista Delguy le ganó la disputa a Rodrigo Isgró. Santiago Carreras será el fullback y Juan Cruz Mallía aguardará su chance para impactar desde el banco de suplentes.

Por el lado del Dragón, Steve Tandy apuesta a la base del equipo que le ganó a Japón en julio, cortando de esta forma una racha de 18 derrotas consecutivas, pero la novedad más importante es sin dudas el regreso de Louis Rees-Zammit. El velocista jugó un test por última vez justamente contra Argentina en el Mundial de Francia 2023 y estará como reserva, haciendo su regreso al plano internacional tras 18 meses en la NFL de Estados Unidos.

Las formaciones de ambos

equipos para el encuentro

Gales: 1. Rhys Carré 2. Dewi Lake 3. Keiron Assiratti 4. Dafydd Jenkins 5. Adam Beard 6. Alex Mann 7. Jac Morgan (C), 8. Aaron Wainwright, 9. Tomos Williams, 10. Dan Edwards, 11. Josh Adams, 12. Ben Thomas, 13. Max Llewellyn, 14. Tom Rogers, 15. Blair Murray.

Suplentes: 16. Liam Belcher 17. Nicky Smith 18. Archie Griffin 19. Freddie Thomas 20. Olly Cracknell 21. Kieran Hardy 22. Jarrod Evans 23. Louis Rees-Zammit

Los Pumas: 1. Mayco Vivas, 2. Julián Montoya, 3. Pedro Delgado, 4. Guido Petti, 5. Marcos Kremer, 6. Pablo Matera, 7. Juan Martín González, 8. Joaquín Oviedo, 9. Simón Benítez Cruz, 10. Gerónimo Prisciantelli, 11. Mateo Carreras, 12. Santiago Chocobares, 13. Justo Piccardo, 14. Bautista Delguy, 15. Santiago Carreras

Suplentes: 16. Ignacio Ruiz, 17. Thomas Gallo, 18. Tomás Rapetti, 19. Matías Alemanno, 20. Santiago Grondona, 21. Agustín Moyano, 22. Juan Cruz Mallía, 23. Rodrigo Isgró