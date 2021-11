Rugby Regional: crece la expectativa por la vuelta del Súper Seven del nordeste

Compartir

Las instalaciones del Taraguy Rugby Club serán sede durante dos jornadas de una de las fiestas más tradicionales de la guinda en la región. Seis clubes de la URNE y representativos de distintos puntos del país dirán presente.

Dos jornadas a puro rugby. El próximo fin de semana tendrá lugar la XXVII edición del Super Seven del Nordeste de Taraguy Rugby Club, uno de los eventos más tradicionales de la región para la disciplina por su convocatoria y nivel de los equipos participantes.

Luego de una edición trunca debido a la pandemia de coronavirus, el regreso del Superseven en las instalaciones de los Cuervos promete ser una fiesta de elite para el rugby regional, pero además un evento de camaradería que dará espacio a las categorías formativas y al hockey en ambas jornadas.

La cita será el sábado 27 y domingo 28, con un certamen de rugby siete que reunirá a seis equipos representantes de la Unión de Rugby del Nordeste (URNE), un seleccionado de la misma Unión; los clubes Regatas de Bella Vista y Pueyrredón, ambos de la Unión de Rugby de Buenos Aires; Jockey, Universitario y Gimnasia y Tiro, todos de Salta; Tacurú, Capri y Lomas de la Unión de Rugby, de Misiones; además de representativos de Entre Ríos, Santa Fe y otras provincias.

«Hay un expectativa muy grande por este evento en lo personal y entre todos los que conformamos la familia del rugby, si tenemos en cuenta que recién ahora estamos volviendo a tener una actividad normal debido a la pandemia», dijo a República de Corrientes Diego Gómez Coll.

«El Superseven es el evento insignia de Taraguy, y tener la posibilidad de volver a hacerlo sin dudas que es muy gratificante. Queremos que sea una fiesta de la familia y por eso las actividades los dos días no van a estar limitadas al rugby, sino que se suman la categorías menores y el hockey», adelantó el dirigente.

El telón en las instalaciones de Taraguy se levantará el sábado, con una agenda que propone además del seven como evento principal, partidos en las categorías infantiles (M12-M13-M14), las finales de las divisiones Menores (M15- M16-M18). La fiesta se completará con lo que será la primera edición del Super Seven de Hockey en distintas categorías.

