Este sábado se disputó la gran final del Torneo Cross Border 2022, donde Taraguy superó como visitante a Curne por 22 a 14, para adueñarse del primer certamen de la temporada.

El primer torneo de la temporada 2022 llegó a su fin este sábado con la disputa de la gran final entre Taraguy y Curne, dos de los elencos que vienen siendo protagonistas en los últimos certamenes de la Unión de Rugby del Nordeste.

En el encuentro definitorio en la cancha de los «canarios», los «cuervos» se tomaron revancha de la última final del certamen regional, para imponerse a domicilio por 22 a 14. Así los correntinos ganaron el Torneo Cross Border de punta a punta, ya que se impusieron en los cuarto encuentros que jugaron.

A pesar de que comenzó abriendo el marcador el dueño de casa, rápidamente Taraguy comenzaría a adueñarse del juego, avanzando con los delanteros y profundizando por las puntas. Cuando promediaba la primera parte, dos penales de Broll, ponían al frente a los correntinos. Y minutos más tarde, los tres cuartos de Taraguy movían la pelota generando espacios sobre el touch y llegaron las conquistas de Desimoni primero y Fey luego.

Para pasar a ganar 16 a 6 a pocos minutos del cierre del primer tiempo. Pero los dueños de casa heridos, fueron por el descuento, por el centro de la cancha se cortó Arttico, y generó quebrar la férrea defensa negra, para llegar a la banderita Lionel Chávez y así achicar la diferencia con la que se fueron al descanso, CURNE 11 – Taraguy 16.

En el complemento, los locales comenzaron a meter presión para revertir la historia, y con un penal tempranero, Sánchez Castellán dejaba sólo 2 puntos abajo a CURNE. El pack de Taraguy debió redoblarse para cubrir las ausencias de Codermatz y Abeledo y consiguió al menos que no le marquen en ese tiempo, hasta alcanzar una infracción que Broll cambió por puntos para estirar las diferencias.

Los minutos finales fueron dramáticos para ambos, se prestaban la pelota, ninguno con una idea clara, Taraguy no estuvo fino en los últimos metros y CURNE no fue claro a la hora de atacar con la pelota. Los «cuervos» en los minutos finales se fueron a jugar a las 22 de CURNE, y luego de varias faces llego un try de Matías Chiama pero fue invalidado por un nocknon en la salida de un moul. Pero la visita recuperaba rápido la pelota y volvía a llevar peligro frente a las H del local y encontró una infracción sobre el tiempo de descuento que Bruno Broll no falló para cerrar el triunfo y un festejo prometedor.

En tanto que en Corrientes, San Patricio no pudo de local con Yakares de Paraguay, que se impuso por 43 a 35, para quedarse con la Copa de Plata. Mientras que Regatas Resistencia ganó la Copa de Bronce al superar a Sixty en el duelo chaqueño por 22 a 19.

