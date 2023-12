Rugby: ya se encuentra todo listo para el comienzo del Seven de La República

Han transcurrido poco más de cuatro décadas de aquel capítulo inaugural en el club Gimnasia y Esgrima (año 1981), donde el combinado de Capital levantó la primera copa del Seven de la República, pero el espíritu de la competencia permanece intacto. Por eso, se trata de uno de los torneos más atractivos y emblemáticos, que en esta oportunidad tendrá su versión Nº 39, ya con el Club Atlético Estudiantes de Paraná (CAE) como anfitrión, algo que sucede desde 1988. Con respecto al cuadro femenino, será la 7° edición (comenzó a jugarse en 2016).

El Seven de la República es una inmejorable oportunidad para despedir el año rugbístico, pero también es una gran propuesta para que los seleccionados de las Uniones provinciales compartan experiencias y se viva un muy lindo clima de camaradería. Entre el 2 y el 3 de diciembre, el Club Atlético Estudiantes y el Paraná Rowing Club serán los anfitriones del 39º Seven de la República Masculino y el 7º Seven dela República Femenino; ambas competencias se desarrollarán de manera simultánea, y se utilizarán las instalaciones de: los varones jugarán en la sede de El Plumazo (CAE), y las chicas lo harán en las canchas de La Tortuguita y del anexo Yarará (PRC).

El seleccionado masculino de Rosario, y el conjunto femenino de Buenos Aires, son los defensores del título, pero en esta oportunidad se reunirán en esas dos jornadas un poco más de 650 jugadores (entre mujeres y varones), distribuidos en 55 equipos y se disputarán un total de 124 partidos.

En el certamen habrá un cuadro masculino, que estará dividido en Zona Campeonato y Zona Ascenso (estas competencias se distribuirán en El Plumazo y en La Tortuguita), mientras que la categoría femenina se separó en Juveniles y Mayores (Zona Campeonato y Zona Desarrollo), y se desarrollará íntegramente en el anexo Yarará de Paraná Rowing Club.

TORNEO FEMENINO –

MAYORES

ZONA CAMPEONATO

ZONA 1: Buenos Aires, Alta Valle, Cuyo

ZONA 2: Córdoba, Austral, Salta

ZONA 3: Tucumán, Nordeste, Uruguay

ZONA DESARROLLO

ZONA 1:

Misiones, Rosario, Oeste, Santiago del Estero

ZONA 2: Andina, Sur, Formosa, Entre Ríos