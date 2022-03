Ruidos molestos: Bromatología Municipal avanza en sanciones para los locales reincidentes

Compartir

Linkedin Print

Jorge Tarantini, director de Bromatología Municipal, en diálogo con el Grupo de Medios TVO contó que están ultimando los puntos de las sanciones para locales de la ciudad de distintos rubros; gastronómicos, hamburgueserías, kioscos de barrio, bares, que sean reincidentes en incumplir la normativa que rige sobre ruidos molestos, ante al aumento de denuncia de vecinos de todos los sectores.

“Todo esto deviene a raíz de los ruidos molestos que se producen no solamente de locales bailables sino también de aquellos comercios que ponen equipos de sonido fuera de sus establecimientos y esto provoca serias molestias hacia los vecinos que no pueden descansar, la disposición que vamos a sacar es en base a los ruidos molestos”, comenzó explicando.

“Tenemos denuncias de determinados sectores de la ciudad, no es privativo del centro, de hecho tenemos dos denuncias en Circuito Cinco del barrio Simón Bolívar de dos lugares que son rotiserías y hamburgueserías que ponen la música a alto volumen y no dejan descansar a los vecinos, es por ello que hablando con el director de Habilitaciones Comerciales estamos viendo la manera de sacar una disposición y sancionar a esta gente por la reincidencia que provoca todo este tipo de malestar con los vecinos”, señaló.

Tarantini detalló que esta situación se da a causa de que “se fue tergiversando una medida que el intendente Jofré con buen tino, ha sacado para los bares y gastronómicos que era el sector más golpeado por la pandemia, ellos tuvieron que cerrar sus puertas al abrir y con determinadas restricciones que era el tema de la capacidad, se decidió dar de manera gratuita el espacio público, ceder para que pudieran ampliar la clientela y por otro lado, la posibilidad de hacer trabajar también a los artistas, grupos musicales con shows en vivo, todo ello se fue tergiversando al ir eliminando las restricciones, ahora tenemos una actividad comercial al 100% como antes de la pandemia”.

En ese sentido manifestó que muchos restaurantes y bares “vieron la posibilidad de ampliar su rubro comercial y aquellos que pudieron hacerlo están habilitados comercialmente, en algunos lugares donde se hizo la inspección con el Cuerpo de Bomberos, el director de Habilitaciones Comerciales y yo, se dio la factibilidad para que se realicen este tipo de eventos, no así el tema de los ruidos, hay que tener en cuenta que la tecnología ha avanzado mucho y la potencia de los equipos de sonido es mucha, deben de controlar ellos y al no hacerlo, se producen los ruidos molestos con los vecinos y es allí que desde el mes de noviembre venimos trabajando, realizando actas de infracción para darle un corte definitivo a este tipo de problemas para el vecino que no puede descansar, que trabaja y no puede dormir durante la noche, es un tema mayor así como hay vecinos que dicen que tienen un kiosco cercano donde ponen la música fuerte, hay gente que tiene hijos con discapacidad que no pueden descansar, toda esta problemática la venimos tratando desde el mes de noviembre dejando actas de infracción y para terminar esta semana saldría la sanción que les cabría a aquellos reincidentes que es el retiro de la habilitación comercial para realizar este tipo de eventos”.

Explicó Tarantini que la pena es “dura”, pero explicó que suelen acudir muchas veces antes de clausurar un local. “En algunos comercios vamos tres veces en una noche a decirles que bajen el volumen porque no dejan descansar al vecino, es un desgaste físico también para el cuerpo de Bromatología, no solo para el vecino que denuncia, la sanción debería ser no solo económica sino el retiro de habilitación porque si no puede respetar las mínimas normas de convivencia, cómo podría realizar este tipo de actividades”.

El director de Bromatología detalló que este escenario trae aparejada otra situación y es que existen lugares donde se realizan este tipo de eventos, “se pone música en la vereda, se llena de gente y al no dar la capacidad del baño, algunos de esos clientes realizan sus necesidades en las veredas o en las casas de los vecinos, no solo es una problemática inferior, va más allá”.

“A nosotros por ahí se nos cuestiona, existen tantos lugares donde se está dando este tipo de problemática donde la gente por ahí no visibiliza el trabajo, me pasa que tengo cuatro visitas de vecinos donde han denunciado ruidos molestos y vienen a los dos o tres días y me dicen que no pasó nada, que no se hizo nada, que no se actuó y yo les muestro las intimaciones que eran en el mes de noviembre donde el comerciante bajaba la música, el inspector se iba y la volvía a poner fuerte, estamos en el mismo problema y esto pasa hasta ahora en algunos sectores, por eso la medida no es tan drástica, es simplemente no poner la música a volumen muy alto si no tienen en condiciones los establecimientos, no es una guerra de Dj’s lo que se da sino que son locales comerciales, no existe impedimento de que puedan poner música, pero tiene que ser ambiente cosa que se pueda charlar, de eso se trata la normativa, sancionar a aquellos que no cumplen, es un mínimo sentido común y que la actividad comercial no afecte a los vecinos”.

“Todos los comercios están notificados respecto de los ruidos molestos, lo que saldría es una sanción respecto de la reincidencia que se produce en estos lugares específicamente, no es privativo de un gastronómico sino que pasa con un kiosco, con alguien que vende minutas, hamburguesería, incluso los boliches están en condiciones con la acústica necesaria para evitar este tipo de inconvenientes”, finalizó.

Compartir

Linkedin Print