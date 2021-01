Ruíz Díaz celebró la ampliación de horarios para comercios y pidió que la Municipalidad abra diálogo para dejar de cometer “errores”

Compartir

Linkedin Print

Luego de que se diera a conocer la decisión de la Municipalidad de Formosa de extender el horario de atención al público y las modalidades en actividades comerciales que están bajo su órbita de supervisión; la concejal de la ciudad Celeste Ruiz Díaz (UCR) se mostró conforme e indicó que en horas de la mañana junto a otros ediles de la oposición realizaron un pedido de sesión extraordinaria al Intendente de la Ciudad solicitando se trate con carácter de urgente la situación del rubro de los gastronómicos; además pidieron la extensión del horario de la modalidad delivery para que se desarrolle de la siguiente hasta las 23:30 horas y los fines de semana hasta las 01.

“A partir de la presentación que hicimos recogieron el guante y tomaron la decisión de extender los horarios; me parece algo positivo para un sector que viene muy golpeado, lo bueno sería que la Municipalidad a partir de esto empiece a trabajar en equipo, de la misma manera en que nosotros consultamos con referentes del sector gastronómico para ver en qué podíamos colaborar”, aseveró Ruíz Díaz.

Seguidamente dijo que “si el Municipio tuviera la misma voluntad de diálogo me parece que las cosas andarían mejor. Lo que el Intendente tiene que empezar a entender es que solo lo único que hace es cometer errores”.

“Si el Jefe Comunal estuviera más abierto al diálogo, si convocara a los diferentes sectores de comerciantes locales, y si nos convocara a nosotros los concejales de la oposición seguramente entre todos haríamos las cosas mejor y no se cometería error tras error como viene sucediendo, y después se tienen que retractar todo el tiempo”, enfatizó.

Compartir

Linkedin Print