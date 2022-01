Rumbo a Qatar: ya se venden las entradas para Argentina-Colombia en el Kempes

Compartir

La venta de tickets se realiza de manera virtual y hasta el momento no se informó sobre la posibilidad de un aforo reducido, por lo que más de 55.000 personas podrían ver al equipo campeón de América en el mundialista cordobés.

La selección argentina se medirá el próximo martes ante Colombia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y ya se venden las entradas para el encuentro, que no tendrá a Lionel Messi en el campo.

La ausencia de Messi, y que el equipo argentino ya esté clasificado para la próxima Copa del Mundo de Qatar, baja las expectativas para la llegada masiva del público, por lo que habrá que esperar para saber cuál es la demanda en la compra de entradas.

Las populares tienen un valor de $2.000 para adultos y $1.000 para menores de 10 años, en tanto que la Platea Gasparini tiene un costo de $4.500 y la Ardiles $7.500.

Previo al encuentro con los colombianos, la selección que dirige Lionel Scaloni enfrentará este jueves a Chile, en la ciudad trasandina de Calama.

La última vez que la albiceleste jugó en Córdoba fue en un amistoso internacional ante México en 2018. El partido se disputó el 18 de noviembre en el estadio Kempes y fue triunfo por 2 a 0 para el elenco que en aquel momento conducía interinamente Scaloni, con goles de Ramiro Funes Mori, a los 44 minutos del primer tiempo, y de Isaac Brizuela, en contra, a los 37 del segundo.

