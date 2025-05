Rumbo al 29 de junio: anoche cerró la presentación de listas de candidatos

Con el cierre del plazo para la presentación de listas, comienza la cuenta regresiva hacia las elecciones del próximo 29 de junio, en las que los formoseños elegirán 15 diputados provinciales titulares (y 8 suplentes), 30 convencionales constituyentes (con 10 suplentes) y concejales en cada localidad, según el número que corresponde a cada distrito.

En la ciudad capital se renovarán 6 bancas del Concejo Deliberante, en Clorinda 4, en Pirané y El Colorado 3, y 2 en el resto de los municipios y comisiones de fomento.

El oficialismo va unificado

El Partido Justicialista, junto a 21 fuerzas aliadas, se presentará unificado bajo un solo lema, consolidando su estructura territorial de cara a esta elección.

Oposición fragmentada

en tres frentes

En el campo opositor, la competencia estará dividida principalmente en tres espacios: La Libertad Avanza, Confluencia Ciudadana y la Alianza por la Libertad y la República.

La Libertad Avanza: división, tensión y listas confirmadas

Tras el fallido intento de acuerdo con la dirigente Gabriela Neme, el espacio de La Libertad Avanza (LLA) llega a la elección dividido y con conflictos internos sin resolver. No obstante, se presentaron oficialmente dos sublemas para competir por bancas legislativas.

Lista 1

Diputado provincial: Esteban López Tozzi, Marión Rodríguez y Cristian Castellano

Concejal: Ramiro Saavedra

Lista 2

Diputado provincial: Dr. Brizuela (referente en PAMI)

Concejal: Iván Tymczyszyn

López Tozzi, presidente del partido a nivel provincial, encabezará además la estrategia electoral de los libertarios, mientras el senador nacional Francisco Paoltroni participará como candidato a Convencional Constituyente, por fuera de las listas de LLA, bajo el frente Alianza por la Libertad y la República.

Paoltroni también confirmó la presentación de listas propias de concejales en la capital y en el interior, aunque aún no se difundió el listado completo de candidatos. La noticia causó sorpresa entre seguidores del espacio, que venían reclamando renovación y coherencia. No obstante, el anuncio de una candidatura capitalina encabezada por un médico de perfil técnico reactivó el entusiasmo en parte de la militancia.

«Con los mismos de siempre, no vamos a lograr resultados diferentes», fue el mensaje que circuló en redes entre simpatizantes del espacio Libertad, Trabajo y Progreso, que apoya la estrategia de Paoltroni.

Confluencia Ciudadana:

listas definidas y apuesta

a la representación territorial

Otro de los frentes opositores que competirá el 29 de junio es Confluencia Ciudadana, que ya oficializó a sus candidatos para las tres categorías.

Convencionales Constituyentes: Antonio Prieto, Claudia Cantero y Hugo Camarichi

Diputados Provinciales: Fabián Sinsig, Nora Delgado y Juan Giuliano.

Concejales (Formosa Capital): Beti Galeano, Adrián González y Lucía Meza.

UCR y la Alianza

por la Libertad

y la República:

nombres confirmados

Hasta el cierre de la edición de este medio, la Unión Cívica Radical, integrante de la Alianza por la Libertad y la República, confirmó sus principales candidatos a diputados provinciales: Agostina Villaggi, Miguel Montoya y Carla Zaiser

Sin embargo, aún falta que se difundan oficialmente las listas completas de la alianza, tanto para convencionales constituyentes como para concejales en la capital y el interior. Se espera que en las próximas horas los nombres sean dados a conocer.

Lo que sigue

Con las listas ya cerradas, comienza la etapa de campaña en toda la provincia. La elección del 29 de junio será clave no solo por el número de cargos en disputa, sino por la tensión entre continuidad y renovación en el escenario político local.

Se espera la publicación oficial de las listas completas en las próximas horas por parte del Tribunal Electoral Permanente.