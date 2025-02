Rumores de casamiento entre Ángela Leiva y el Chelo Weigandt tras dos meses de noviazgo

La noche en Villa María estaba cargada de energía cuando Ángela Leiva, una de las voces más queridas de la música tropical, dejó caer una bomba en pleno escenario. En medio de su presentación en el festival cordobés, compartió unas palabras con la banda Q’ Lokura, hasta que llegó la pregunta inesperada: “¿Sola o casada?”

Sin dudarlo, sin titubeos, con la convicción de quien está a punto de dar un gran paso, respondió: “Próximamente casada” El público estalló. Gritos, aplausos y un sinfín de celulares alzados para registrar el instante en que la cantante parece confirmar su boda con Marcelo Chelo Weigandt. el exfutbolista de Boca y actual compañero de Lionel Messi en el Inter Miami.

En segundos, la noticia compartida por el periodista Gustavo Méndez invadió las redes sociales, donde el video de la declaración se volvió viral y los fanáticos comenzaron a especular sobre la fecha y los detalles de la esperada ceremonia. Para colmo, la fecha de San Valentín le agregó un complemento extra para endulzar el posible casamiento.

En sus historias de Instagram, el futbolista subió una imagen de Ángela cantando con la leyenda “Feliz día mi amor”. La artista replicó la imagen con una dedicatoria que refleja el estado de su corazón: “Desde que te conozco son todos los días felices, te amo, Marcelo”. Además, Leiva en su feed publicó una foto de la pareja sonriente, compartiendo un mate y con la misma leyenda. “Te amo mi amor, gracias por tanto”, replicó el compañero de Messi.

Esta historia de amor comenzó luego de que el destino los cruzara en un evento musical. Ángela y Marcelo se conocieron en la fiesta de Un Poco de Ruido, un streaming realizado en el Movistar Arena, donde el futbolista asistió como invitado. Apenas se vieron, algo encajó a la perfección.

“Fue amor a primera vista”, aseguró la cantante en Intrusos (América TV), evocando aquel momento en que la química entre ambos se hizo innegable. Pero su historia había comenzado antes, aunque ella no lo recordaba. Marcelo le había escrito por Instagram tiempo atrás, un mensaje perdido entre tantos otros. Sin embargo, la suerte, el azar y la música se encargaron de reunirlos.

La primera salida en público se dio entre luces de neón y murmullos de sorpresa en uno de los recitales de Luis Miguel en Buenos Aires. Un video filtrado por el periodista Gustavo Méndez mostró lo que parecía ser una escena de película: Ángela Leiva, con un vestido sencillo, pero radiante, tomaba la mano de Weigandt, conocido como El Chelo. La gente alrededor apenas pudo contener su asombro al reconocer al futbolista de 24 años.

Un rato después, la cantante publicó un video de una producción en el estudio del reconocido fotógrafo Gabriel Machado. Y allí también la acompañó el futbolista, que aparece por unos segundos, a pura sonrisa, disfrutando el momento. No parece ser un desliz, sino más bien lo contrario: empezar a mostrarse en público mientras su relación crece día a día.

Desde entonces, el romance creció a pesar de la distancia. El defensor del Inter Miami, reside en Estados Unidos, mientras que Ángela sigue su carrera en Argentina. Sin embargo, la lejanía no ha sido un obstáculo: “Estamos reforzando nuestro amor a distancia. Marcelo es la antítesis de todos los hombres que he tenido en mi vida”, confesó la artista, revelando que el futbolista tiene una esencia que la conquistó desde el primer día.

A diferencia de experiencias pasadas, Ángela encontró en Marcelo un apoyo incondicional. Mientras ella brilla en el escenario, él celebra su éxito. “Disfruta verme cantar y eso es algo que valoro mucho porque en relaciones anteriores no me había pasado”, dijo con una sonrisa.

Y como prueba de su amor, decidieron sellarlo en la piel. La pareja decidió sellar su relación con un gesto simbólico al tatuarse juntos un diseño en el cuello, detrás de la oreja. Ambos optaron por un corazón acompañado de una estrella, lo que parecería demostrar el nivel de compromiso que han alcanzado en apenas un mes de conocerse.

Tras compartir las fiestas juntos, decidieron emprender su primer viaje como pareja. La ciudad de Miami, donde Weigandt reside por su contrato con el Inter Miami, fue el destino elegido. Allí, la cantante acompañó al futbolista en su reintegración al equipo, mientras ambos fortalecían su vínculo. Durante este viaje, Ángela compartió una publicación en redes sociales repleta de fotografías de sus vacaciones, destacando una en la que ambos aparecen sonrientes y a punto de besarse. “El verdadero ‘¡qué hombre!’. Mi amor”, escribió la artista en tono divertido.

Desde el comienzo de su relación, la pareja compartió atisbos de su intimidad con sus seguidores, haciendo de sus redes sociales la ventana principal para mostrar momentos únicos.

El romance entre Ángela Leiva y Marcelo Weigandt avanza a paso firme. Entre canciones y goles, entre aviones y kilómetros de distancia, la pareja ha demostrado que el amor, cuando es auténtico, no conoce de barreras. Ahora, solo queda esperar el gran día.