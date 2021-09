Rumores de romance entre Vicuña y Luli Salazar: cómo y dónde habría comenzado

Compartir

Hace un mes Benjamín Vicuña anunció su separación de La China Suárez a través de las redes sociales, luego de cinco años de relación y dos hijos en común, Amancio y Magnolia. Ahora, el actor chileno disfruta de su soltería y ya fue visto muy cerquita de otra famosa modelo: Luciana Salazar.

Según el periodista Rodrigo Lussich Benjamín y la participante de La Academia asistieron a una fiesta de apertura en un restaurante. Durante la celebración del pasado viernes, ambos estuvieron charlando, pero en un momento de la noche desaparecieron. Fuertes rumores aseguran que se habrían ido juntos del local.

También participaron del evento reconocidas figuras como: Gustavo Bermúdez, Gastón Portal, Florencia de la V, Mariana Genesio, Luciano Cáceres, Cande Tinelli, Coti, Charlotte Caniggia, Fabián Medina Florez, Martín Baclini, Agustina Casanova y Soledad Fandiño, entre otros.

“Benjamín Vicuña pegoteado, como una especie de lapa, como una especie de moco, como un abrojo. Él le hablaba y le estaba encima, toda la velada, enloquecido con ella. La pareja menos pensada de Benjamín Vicuña, en depresión, pero siempre buscando qué hacer”, explicó el conductor de El Show de los Escandalones.”Ella estaba en la cena, él no la dejó ni a sol ni a sombra. Se le pegó como un moco, y los dos desaparecieron al mismo tiempo. Estamos en condiciones de afirmar que Benjamín Vicuña secó sus lágrimas en las sábanas de Luciana Salazar”, afirmó el periodista.

Por otra parte, el ex protagonista de Argentina, Tierra de Amor y Venganza viajará el 2 de octubre a Madrid, donde se encuentra instalada Suárez con sus hijos. Según pudo saber Teleshow, será un día antes de la entrega de los Premios Platino -evento en el que estará presente- y se quedará unos días más para disfrutar de la estadía junto con Magnolia y Amancio. El actor aprovechará la ocasión y estará durante una semana de vacaciones con sus hijos menores.

Durante la estadía de Vicuña en Madrid, La China aprovechará para continuar con sus distintos compromisos laborales, ya que además de la filmación de la película fue contratada por distintas marcas que la eligieron como la cara de sus campañas. Y si bien los actores no estarán parando en el mismo lugar, se verán seguido por esos días, como si estuvieran en Buenos Aires y debieran hacerlo para reunirse con sus hijos, al igual que lo hace cualquier ex pareja.

Cuando regrese de Europa, Benjamín deberá realizar la cuarentena correspondiente por el viaje al exterior y luego se reencontrará con sus hijos mayores (Bautista, Beltrán y Benicio, de su relación anterior con Pampita Ardohain) y también retomará su trabajo en la nueva tira de Telefe, El primero de nosotros.

