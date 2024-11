Rumores de romance: qué pasó entre Martín Ku y la mamá de Tomás Holder

Si bien nunca pisó la casa de Gran Hermano (Telefe), Gisela Gordillo logró hacerse un hueco en el mundo del espectáculo gracias a su hijo, Tomás Holder. Luego del breve paso del influencer rosarino por el certamen, su mamá aprovechó para hacerse notar en las redes y hasta se animó a vender fotos de contenido erótico en la web. Ahora, la podóloga causó revuelo al ser vinculada románticamente con Martín Ku, uno de los concursantes de la última edición del certamen, y gracias a fotos y videos que circularon en las redes el rumor fue tomando cada vez más contundencia. Y si bien el joven apodado El Chino negó las versiones, la mujer de 44 años abrió la puerta y dejó la duda.

A través de su cuenta de Instagram, Gisela realizó un contundente comunicado. “Hola, ¿cómo están? Hace más de una semana que se viene hablando de mi vida privada, de la cual como mujer libre y soltera me puedo hacer cargo de mis acciones, pero no de las mentiras o verdades de terceros”, comenzó a decir la mamá de Holder ante sus más de 100 mil seguidores. Luciendo un conjunto total white y con su larga cabellera atada para despejar su rostro, ella dejó en claro que no iba a ser parte de los rumores respecto a sus relaciones.

“Cuando yo decido estar con un hombre es porque del otro lado me dijeron que estaban solteros. Nada más para decir”, concluyó Gordillo, quien no dudó tirar una indirecta a Martín y su noviazgo con María del Rosario, también conocida como Marisol. A raíz de los rumores de infidelidad, la dupla atravesó por un difícil momento que puso en juego tanto su relación como su trabajo en el streaming de Los Bros (República Z).

Por otro lado, Martín fue el objeto de consultas por parte de Gastón Trezeguet. Luego de las múltiples pruebas fotográficas sobre sus salidas con Gordillo, su curiosidad se elevó a niveles inimaginables y aprovechó la oportunidad para cuestionarlo ante sus fanáticos. Sin filtro, el joven de 24 años expresó: “Ni siquiera se ve nada”. Ante el presunto clip de Ku besándose con la podóloga en medio de una estación de servicio, su pareja acotó: “¡Qué bizarro!”. Esto desató una serie de carcajadas y comentarios de incredibilidad, ya que la persona del video era bastante similar al excompetidor.

Fascinado con la escena, el productor del reality indagó: “Bueno, eso será por tu culpa, ¿reconocés el lugar, la estación, el auto, todo?”. Lejos de dar el brazo a torcer, el influencer acotó: “Cómo está hoy en día la tecnología, ¿no?”. Si bien se mostraba reacio a contestar, Trezeguet continuó: “Están actuando que si se besaran, ¿estás acosando a la mamá de Holder?”. En un intento de dejar el tema en el pasado, el rionegrino dejó en claro su sorpresa. “No sé de qué estás hablando”, aseguró con un tono de voz que denotaba incredibilidad.

Una vez más, las risas invadieron la habitación. Sin poder ocultar la sonrisa de su rostro, Gastón lanzó: “¿Hasta cuándo lo vas a sostener? Escuchame, ¿no paga para que le hagas prensa gratis?”. Sin embargo, Ku estaba lejos de darle lo que quería. “No sé qué es ese lugar”, expresó respecto al lugar donde transcurría la escena. Indignado, el conductor dijo: “Pero, ¿no te reconocés a vos ni a ese lugar?”.

Visiblemente cansado, Martín exclamó: “¡No soy yo! Para mí, se confundieron de chino”. Estas palabras descolocaron a Marisol, quien no dudó en meterse en la discusión luego de varios días de tensión entre ambos. “¿Decís que son todos iguales?”, tiró, con un tono irónico, al ver el parecido de su novio y la persona dentro del vehículo. Por su parte, el influencer agarró sus pertenencias, comenzó a saludar a todos y, antes de irse del estudio, sentenció: “Sí, lo somos”.