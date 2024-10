Rumores de separación de Guillermo Francella y Marynés Breña luego de 36 años de relación

Una inesperada noticia sorprendió al mundo del espectáculo argentino este lunes: el actor Guillermo Francella y su esposa, Marynés Breña, le habrían puesto fin a su relación tras 36 años de matrimonio. La información fue revelada por la periodista Paula Varela, quien compartió en sus redes sociales detalles sobre esta ruptura, que se habría dado en buenos términos. Teleshow intentó contactarse con el actor, pero no logró obtener una respuesta.

“Después de 36 años de estar juntos, se separaron. Pasaron una crisis muy profunda. Ambos siguen compartiendo eventos familiares y tienen una muy buena relación”, explicó Varela en un video publicado en sus historias de Instagram. Según la periodista, la separación se produjo en buenos términos, ya que Francella y Breña continúan relacionándose de manera cordial por el bienestar de sus hijos, Nicolás y Johanna, conocida como Yoyi.

En las últimas semanas, varios gestos públicos de Francella habrían despertado sospechas sobre una posible crisis. Paula señaló que recientemente se lo vio viajando solo a Miami junto a su hermano, lo cual llamó la atención. Breña, por su parte, también habría realizado un viaje sola. Además, el 21 de octubre, Guillermo asistió a la entrega de los premios Martín Fierro de Cine y Series 2024, en la Usina del Arte, junto a su hermano, Ricardo, y no mencionó a ninguno de los miembros de su familia en su discurso de agradecimiento.

Durante la velada, Francella fue galardonado con dos premios, incluyendo el Martín Fierro de Oro y el premio a mejor actor por su papel en El Encargado. Sin embargo, su discurso evitó cualquier referencia a su esposa, un detalle que no pasó inadvertido y que, según Varela, “alimentó los rumores” que venían circulando. “Algunos decían que quizás no se quería meter en política… pero en este contexto podemos pensar que tal vez no quería hacer referencia a algo personal”, comentó la periodista sobre la posible razón detrás de la omisión.

Cabe recordar que en el año 2023, cuando en los Premios Platino se llevó el premio a mejor interpretación masculina por el papel de Eliseo en El Encargado, se tomó unos segundos para agradecerle a su esposa: “Compartir este reconocimiento con mi esposa Marynés y mis hijos es un orgullo inmenso”.

En el programa de Intrusos (América TV) del martes por la tarde hablaron acerca de estos rumores y Marcela Tauro y Guido Záffora dieron las dos versiones que surgieron a causa de esto. Primero, la periodista detalló que “estarían aún compartiendo la misma casa y sería una de las tantas crisis que habrían tenido. Si es verdad que viajaron separados, pero según me llegó pasarían las fiestas juntos. No me hablan de una separación drástica”.

Por su parte, Záffora dio otra versión de la separación: “La crisis viene hace un tiempo. Hablé con parte del entorno de Guillermo, en principio me lo negaron, pero una persona me confirmó la separación, hace seis meses de esto. Lo que me dijo es que era una crisis pasajera, ellos habían tenido muchas crisis y Marynés se habría cansado de los viajes y del exceso de trabajo”.

Una historia de amor que

comenzó en un cumpleaños

La historia entre Guillermo Francella y Marynés Breña comenzó en septiembre de 1987, en el cumpleaños del único hermano del actor, Ricardo Francella. En ese entonces, el actor tenía 32 años, y su futura esposa, de 21 años, trabajaba como azafata.

Aquella noche, Marynés aceptó la invitación de su amiga Mirtha, quien estaba en pareja con Ricardo y buscaba presentarle a Guillermo. Aunque tenía un vuelo temprano a la mañana siguiente, ambos habrían conversado hasta el amanecer, momento en el que Francella se ofreció a llevarla a casa. En la despedida, compartieron su primer beso y él le pidió su número, iniciando una relación que se fortalecería con el tiempo y marcaría sus vidas durante más de 36 años.