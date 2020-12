Rusia autorizó la vacunación a mayores de 60 años con la Sputnik V

Compartir

El Ministerio de Salud ruso autorizó la vacunación contra el coronavirus para los mayores de 60 años con el inmunizante Sputnik V, cuya eficacidad para dicho grupo etario fue ratificada el viernes por el Centro de Epidemiología y Microbiología Nikolai Gamaleya.

“El Ministerio de Salud aprobó cambios en las instrucciones de uso del medicamento. La vacuna Sputnik V ha sido aprobada para todas las personas mayores de 18 años. Así, los ciudadanos mayores de 60 años también podrán vacunarse contra el coronavirus”, dijo el titular de Salud, Mijail Murashko, a la cadena pública Rusia 24.

Hasta ahora la vacuna rusa, que comenzó a usarse masivamente en el país el pasado 15 de diciembre, sólo se aplicaba a personas de entre 18 y 60 años.

Muchas personas se quejaron a través de las redes sociales porque Moscú suministraba masivamente el inmunizante a otros países antes que a sus propios ciudadanos

Tal como informó el viernes el Centro Gamaleya, el funcionario señaló que los últimos estudios realizados determinaron que la Sputnik V no producía efectos adversos en los mayores de 60 años.

“Se hicieron análisis clínicos sobre el uso de la vacuna Sputnik V en mayores de 60 años. Los expertos confirmaron su seguridad y eficacia”, dijo Murashko, citado por la agencia de noticias rusa Sputnik.

La semana pasada el presidente ruso, Vladimir Putin, explicó en su conferencia de prensa anual que no podía vacunarse porque su edad, 68 años, no se lo permitía.

“Yo atiendo a las recomendaciones de nuestros especialistas y por eso por ahora no me he puesto la vacuna, pero lo haré sin falta cuando sea posible”, dijo entonces el mandatario.

Estas declaraciones generaron polémica, principalmente en la Argentina, el primer país extranjero en autorizar la vacuna Sputnik V el 23 de diciembre, día en que llegó un avión con las primeras dosis al país.

En tanto, en Rusia, muchas personas se quejaron a través de las redes sociales porque Moscú suministraba masivamente el inmunizante a otros países antes que a sus propios ciudadanos.

En respuesta, el primer ministro ruso, Mijail Mishustin, anunció el viernes que el Gobierno suministrará casi 6,5 millones de dosis de Sputnik V a sus centros médicos entre enero y febrero de 2021.

“Nuestra misión ahora es incrementar el volumen de producción de la vacuna contra el coronavirus para abastecer a todas las regiones de nuestro país”, afirmó.

La Sputnik V mostró una eficacia del 91,4% en el último control efectuado en la tercera fase de los ensayos clínicos, datos que, según el director del Centro Gamaleya, Alexandr Gintsburg, “permiten afirmar con seguridad que (Sputnik V) es altamente eficaz y totalmente segura para la salud”.

Entretanto, con los 29.258 positivos detectados en la últimas 24 horas, Rusia suma ya 3.021.964 casos de Covid-19 y ocupa el cuarto lugar en el mundo, detrás de Estados Unidos, la India y Brasil, por número de contagios.

Además, se registraron otros 567 decesos, lo que elevó a 54.226 el número de fallecidos en el país desde el inicio de la pandemia.

