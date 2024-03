Rusia mostró a los cuatro sospechosos del ataque terrorista en el teatro de Moscú

La Justicia rusa decretó este domingo prisión preventiva por dos meses para cuatro sospechosos de perpetrar el atentado en la popular sala de conciertos rusa Crocus City Hall, que dejó el viernes al menos 180 muertos. Los cuatro hombres fueron imputados con cargos de terrorismo y pueden afrontar una cadena perpetua, según informó la agencia TASS.

Los primeros en presentarse ante el juez fueron dos hombres identificados como Saidakrami Rachabalizoda y Dalerdjon Barotovich Mirzoyev.

Durante la vista, Mirzoev dijo que es ciudadano de Tayikistán y que tiene tres hijos menores.

El acusado, que reconoció plenamente su culpa, vivía en la región de Moscú con documentos de residencia caducados hace tres meses.

El tribunal ordenó que Mirzoyev permaneciera detenido hasta el 22 de mayo a la espera de una investigación sobre terrorismo, según un comunicado de los tribunales de la ciudad de Moscú en Telegram.

Mirzoyev ha sido acusado de cometer un atentado terrorista como parte de un grupo de personas y “ha admitido plenamente su culpabilidad”, según el comunicado.

Rachabalizoda, de 30 años, también admitió su culpa. El acusado está casado, tiene un hijo y no cuenta con antecedentes penales.

Los otros dos sospechosos del ataque terrorista son Fariduni Shamsudin y Muhammadsobir Faizov.

Faizov, de 19 años, vestía una bata blanca y estaba acompañado por dos médicos al ser llevado a la corte desde un hospital, donde ingresó tras resultar herido durante su detención. Shamsudin, en tanto, dijo al juez que trabajaba en una fábrica en la región de Moscú y que tiene un hijo de ocho meses. Mientras Faizov, que no está casado, declaró que antes trabajaba como peluquero en la ciudad de Ivánovo y actualmente estaba desempleado.

En total, las autoridades rusas reportaron el arresto de 11 personas, cuatro de las cuales habrían perpetrado el ataque del viernes en el Crocus City Hall de Moscú, en el que murieron 137 personas y más de 180 resultaron heridas.

Las autoridades arrestaron a cuatro presuntos atacantes el sábado, y siete más fueron detenidos bajo sospecha de estar involucrados, dijo el presidente ruso Vladímir Putin en un discurso nocturno a la nación el sábado. Afirmó que fueron capturados mientras huían a Ucrania, algo que Kiev niega tajantemente.

El tribunal difundió un video en el que se ve a policías llevando a uno de los sospechosos, con esposas en las manos, a la sala de audiencias, y fotografías del mismo hombre en una jaula de vidrio, donde se suele colocar a los acusados.

Las autoridades señalaron que los sospechosos eran “ciudadanos extranjeros”, pero no mencionaron su nacionalidad.