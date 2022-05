Rusia no podrá organizar la Eurocopa 2028 y 2032

Compartir

Sigue las consecuencias por la invasión de Rusia a Ucrania y este lunes la UEFA informó que los clubes rusos no podrán participar en ninguna competición europea la próxima temporada. En tanto que el seleccionado femenino ruso no podrá participar de la Eurocopa 2022 y fue reemplazada por Portugal para el torneo que se llevará a cabo del 6 al 31 de julio en Inglaterra.

“Ningún club ruso participará en la temporada 2022-2023 de las competiciones entre clubes de la UEFA”, que comienzan en julio, entre ellas la Liga de Campeones, la Europa League o la Liga Europa Conferencia, escribió la UEFA en un comunicado en el que presenta la nómina de medidas tomadas contra Rusia a raíz de la invasión de Ucrania.

Al mismo tiempo, la entidad que rige el fútbol en el Viejo Continente prohibió a Rusia candidatearse para organizar la Eurocopa masculina 2028 y 2032.

Cabe recordar que, luego de la invasión rusa a Ucrania, la FIFA suspendió a la Unión de Fútbol de Rusia y su selección se quedó sin poder participar del Repechaje para el Mundial de Qatar 2022, en el que debía enfrentar a Polonia, que al final consiguió su pasaje al eliminar a Suecia y será rival de la Argentina en el Grupo C. La UEFA se alineó con las medidas y anunció la mudanza de la final de la actual Champions League de San Petersburgo a Saint-Denis, en París.

A continuación, el detalle de todas las competiciones en las que no podrá participar selecciones ni clubes rusos, según el último comunicado de la entidad rectora en Europa:

UEFA Nations League 2022/23

Rusia no participará en el Grupo 2 de la Liga B y quedará automáticamente clasificada como cuarta en este grupo. En consecuencia, al final de la fase de grupos descenderá y se quedará en la 16º y última posición de la Liga B.

EURO Femenina de la

UEFA 2022 (fase final)

Rusia no participará en el Grupo C de la fase final de la EURO Femenina de la UEFA 2022, prevista entre el 6 y el 31 de julio en Inglaterra, y será sustituida por Portugal, el rival al que Rusia derrotó en los playoffs.

Clasificación europea

para la Copa Mundial

Femenina de la FIFA 2023

Rusia no jugó sus dos partidos programados en abril en el Grupo E (compuesto por Dinamarca, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Malta y Azerbaiyán) debido a su suspensión. Rusia no participará en ninguno de los partidos posteriores de esta competición y todos sus resultados hasta ahora se consideran nulos. En consecuencia, la Zona E continuará como un grupo de cinco selecciones.

Campeonato Europeo

Sub 21 2021-23

Rusia no jugó sus dos partidos programados en marzo en el Grupo C (compuesto por España, Eslovaquia, Malta, Lituania e Irlanda del Norte) debido a su suspensión. Rusia no participará en ninguno de los siguientes partidos de esta competición y todos sus resultados hasta ahora se consideran nulos. En consecuencia, la Zona C continuará como un grupo de cinco selecciones.

Competiciones de clubes

de la UEFA 2022/23

UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League, UEFA Women’s Champions League y UEFA Youth League.

Rusia no tendrá clubes afiliados que participen en las competiciones de clubes de la UEFA en la temporada 2022/23. En consecuencia, las respectivas listas de acceso de las competiciones de clubes masculinas y femeninas se han reequilibrado de acuerdo con los principios establecidos en los reglamentos de competición pertinentes.

Además, a Rusia se le asignará un número de puntos de coeficiente equivalente al número más bajo que haya obtenido en cualquiera de las últimas cinco temporadas, es decir, 4.333 puntos para el coeficiente de clubes de la federación masculina y 1.750 para el coeficiente de clubes de la federación femenina a efectos del cálculo de puntos para la temporada 2022/23.

Eurocopa Femenina

de Fútbol Sala de la

UEFA 2022 (fase final)

Rusia no participará en la fase final (compuesta por Portugal, España y Ucrania), prevista entre el 1 y el 3 de julio en Portugal, y será sustituida por Hungría, que quedó segunda en el Grupo 1 de la ronda principal, ganada por Rusia.

Eurocopa Femenina de

Fútbol Sala de la UEFA 2022/23

Rusia había quedado directamente encuadrada en el Grupo 4 de la ronda principal. Como las tres primeras de grupo y la mejor segunda se clasificarán desde la ronda preliminar, Rusia será sustituida en la ronda principal por la segunda mejor clasificada de la ronda preliminar.

UEFA Champions League

de Fútbol Sala 2022/23

Rusia no tendrá clubes afiliados que participen en la UEFA Champions League de Fútbol Sala 2022/23.

Clasificatorios Europeos para la Copa Mundial de Fútbol Sala de la FIFA 2024

Rusia será sustituida en el sorteo de la fase de grupos de la ronda principal por Noruega, que fue la mejor tercera clasificada de la ronda preliminar.

Competiciones

juveniles 2022/23

Rusia no participará en los Campeonatos Sub-17 y Sub-19 masculinos 2022/23 y los equipos sorteados en su grupo competirán entre sí en un minitorneo con tres equipos.

Rusia no participará en los Campeonatos Sub-17 y Sub-19 femeninos, y se celebrará un minitorneo adicional de tres equipos en cada competición.

Copa de las Regiones

de la UEFA 2022/23

Rusia será reemplazada por el segundo de la ronda preliminar en el Grupo 1 de la ronda intermedia.

