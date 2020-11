Russo confirmó la recuperación récord de Salvio y fue tajante sobre Pol Fernández

Compartir

Linkedin Print

Más allá de que la actualidad en el torneo local no es la mejor luego de dos derrotas consecutivas, Boca ya deposita toda su atención en su gran objetivo de la temporada. Mañana, el Xeneize visitará a Inter de Porto Alegre por los octavos de final de la Copa Libertadores y el entrenador Miguel Ángel Russo dio una conferencia de prensa en la que aclaró algunos aspectos de la realidad de su equipo.

En primer lugar, el DT confirmó que Eduardo Salvio está recuperado de su lesión muscular y que viajará a Brasil. Se trata de una rehabilitación en tiempo récord, debido a que el Toto sufrió su dolencia hace tan solo dos semanas. “El Toto está muy bien, trabaja a la par del grupo y viajará con nosotros. Estamos bien y sabemos que es un partido clave en la etapa definitoria de la Copa Libertadores”, dijo Russo.

A la hora de hablar de la situación de Guillermo Pol Fernández, el entrenador fue contundente. ”Son cuestiones personales, no es jugador del club”, sostuvo en alusión al futbolista que no arregló su continuidad en la institución y que fue separado del plantel. “En mi caso llegamos hasta un punto y la decisión ya está tomada. Las negociaciones empiezan y se terminan. Punto”, agregó.

”Perdimos dos partidos y parece que hubiéramos perdido siempre… Lo que se viene es un partido de Copa Libertadores y ante un equipo brasileño, sabemos los riesgos y también sabemos lo que podemos dar”, reflexionó Russo a la hora de analizar el presente del Xeneize, que viene de caer en la Copa de la Liga Profesional ante Talleres de Córdoba y Lanús.

En ese sentido, añadió: “El balance lo hacemos siempre, con cualquier resultado analizamos errores y aciertos. No nos gusta perder, eso es evidente, y no estábamos acostumbrados, pero trabajamos siempre para conseguir lo mejor”.

El entrenador, que viajará por primera vez al exterior con el equipo desde que comenzó la pandemia de coronavirus en marzo pasado lamentó la ausencia del público y sostuvo que por esa razón es “una Copa rara”, pero recalcó: “Yo quiero definir siempre de local, a mí dame siempre la revancha en la Bombonera”.

Los hisopados del último fin de semana en Boca dieron negativo (solo sigue en aislamiento el juvenil Gastón Ávila tras contagiarse por segunda vez en tres meses), por lo que Russo tendrá a todos sus futbolistas a disposición. El plantel viajará a Porto Alegre el martes por la tarde en un vuelo chárter desde Ezeiza.

La única duda en la formación es si Salvio estará de arranque o si esperará en el banco de suplentes, dejando a Franco Soldano en el once titular. Así Boca formaría con: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra; Nicolás Capaldo y Jorman Campuzano; Salvio o Soldano, Sebastián Villa; Edwin Cardona o Soldano; y Carlos Tevez.

Compartir

Linkedin Print