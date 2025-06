Russo palpitó el Mundial de Clubes: «Voy con las expectativas más altas»

Miguel Ángel Russo inició oficialmente su tercer ciclo como DT de Boca Juniors. Este lunes fue oficializado, lo presentaron en conferencia de prensa y más cerca de la noche volvió a hablar, con el Mundial de Clubes entre ceja y ceja.

En diálogo con Radio Continental, Miguelo palpitó la cita planetaria: «Al Mundial de Clubes voy con las expectativas más altas. Hay que estar bien, entender de qué forma tenemos que jugar, con una línea de juego, no desesperarse y que cada uno entienda su función. Esa es la clave de lo que buscamos, porque son buenos jugadores. Hay que ordenarlos y que cada uno piense como debe jugar».

En Estados Unidos, el elenco azul y oro comparte el Grupo C con Benfica, Bayern Munich y Auckland City. Y Rusos ya disputó esta competencia, en 2007, después de ganar la Libertadores: allí no pudo con Milan en la final.

«Boca tiene muy buenos jugadores, a algunos les costó volver al fútbol argentino, que no te regala nada y hay que saberlo llevar, ver los momentos que no te agarre la desesperación. Estoy en esa etapa a nivel grupal. Creo que tenemos un plantel importante», añadió quien dejó su cargo en San Lorenzo, con el que alcanzó las semifinales del Apertura, para asumir en el Xeneize, e incluso comparó la situación con la de Iker Muniain.

Russo volvió a dejar en claro sus aspiraciones en este nuevo reto en su carrera: «Hablar con los jugadores de lo que es Boca, el tipo de mente que tenés que tener. Son jugadores que jugaron en todos lados. Boca es distinto a todo. Hay que enseguida cambiar el chip. Sueño alto, uno no puede quedarse».

El DT de 69 años también le agradeció a Juan Román Riquelme, presidente del club, que había dicho que Boca era su casa: «Después del 2007, toda la gente de Boca ha tenido una diferencia conmigo sustancial y muy grande». En ese orden, reconoció que «no es fácil ni común» llegar por tercera vez al Xeneize, y dijo «estar feliz por este momento» y que «él vive sin ponerse etapas».

«Los sistemas tienen que ver con el nivel de los jugadores y lo que busquemos. Algunos tienen que agarrar más nivel y entender lo que es Boca. Esta semana y la otra para prepararnos. Nos estamos alineando de la mejor manera», completó Russo, que consideró que «La Bombonera tiene algo que ningún otro estadio del mundo tiene».

Russo y los nombres propios: Paredes, Cavani, Ander Herrera y Velasco

Consultado por la posibilidad de repatriar a Leandro Paredes, protagonista de los últimos (y próximos) mercados de pases, Russo comentó: «Paredes es un jugador top, campeón del mundo, distinto, con trayectoria. Son situaciones que tiene que decidir él. Boca tiene los brazos abiertos siempre».

«Hablé con Cavani, entiendo las necesidades, lo único que le pido es calma, que se tranquilice y no tenga apuros. Le pasa a él y a un montón de chicos: un día más es mejor que diez días menos», expresó sobre el delantero uruguayo, quien en los últimos momentos atravesó problemas físicos.

Y elogió a Ander Herrera: «Es muy inteligente y entiende mucho la posición, el juego, cuándo ir para adelante o para atrás. Es un jugador importante que tiene mucha experiencia en manejo de equipo y del juego. Tiene cosas muy importantes y que sirven, pero tenemos que tener una idea de juego, no que cada uno piense por sí mismo».

«Me gusta que Velasco, como varios, demuestra que quiere jugar por más que se equivoque. A mí me encanta porque es el buen camino y en algún momento se estabiliza», cerró sobre el ex Independiente.