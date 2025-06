Russo: «Un empate hubiera caído bárbaro»

Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors, habló tras la agónica derrota frente al Bayern Munich por el Mundial de Clubes, y lamentó la caída sobre el final ante los alemanes, que compromete el futuro del equipo en el torneo.

«Algunas cosas fueron buenas, otras hay que mejorar. En el primer tiempo tiramos todas muy largas y hay que estar tranquilos, tener la pelota y jugar. En el segundo tiempo ya fuimos otra cosa, de otra manera. Cuando empezamos a jugar provocamos un montón de situaciones. Igual es un equipo del que no te podés descuidar porque te juega mucho en lugares muy difíciles, donde no podés hacer faltas…Pero esta es la idea, la forma y lo que tenemos que buscar para competir a niveles muy altos. El empate hubiese caído bárbaro, pero estas cosas son así. Ahora nos toca a nosotros seguir compitiendo y buscando lo mejor», comenzó diciendo el DT.

Al ser consultado sobre qué le faltó al equipo para sumar ese punto vital de cara a la última fecha frente al Auckland City, Russo fue claro: “Es muy difícil. Jugamos a un ritmo que es muy alto y no es simple de sostener. Hay que estar todo un año preparado para este tipo de torneos y competencias. Tuvimos 15 días bastante buenos. En algunas cosas estoy contento y en otras quiero mejorar. Y buscar a todos los que estén convencidos de esta idea y esta forma. Cuanto más convencidos estemos, más simple es todo”. Aunque se mostró esperanzado con que haya un escenario en el que clasifiquen: «No me extrañaría que las cosas se den», afirmó.

Miguel Ángel Russo:

‘Lo de la gente de Boca

es impresionante’

El DT Xeneize destacó el apoyo de la hinchada y el acompañamiento constante a pesar de estar en otro país y del resultado, indicando que el equipo está trabajando duro que estar a la altura de sus fanáticos.

Y sobre la última jornada, donde enfrentarán a los neozelandeses y comenzará a jugar la diferencia de gol, el entrenador trató de calmar las aguas. “Buscaremos ver cómo viene todo con la tranquilidad necesaria y saber cómo venimos. Respetamos a todo el mundo. Fijate que el primer tiempo con Benfica terminó solo 1-0. Ninguno es fácil. Está en nosotros buscar el tiempo y la forma”.

Por último, Russo explicó por qué decidió sacar al uruguayo Miguel Merentiel, autor del golazo del empate. “Son jugadores que cuando los saco es porque piden el cambio; la idea es que no terminen de lesionarse».