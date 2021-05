Russo y Pizzi tienen todo claro para la semifinal de la Liga: cómo formarán Boca y Racing en San Juan

Compartir

Boca tiene todo listo para la semifinal de la Copa de Liga que animará hoy ante Racing, en San Juan. Con los resultados de los hisopados negativos para todo el plantel, Miguel Ángel Russo definió a los 11 con Agustín Rossi en el arco y una línea de cinco defensores.

En sus últimos ensayos, el Xeneize trabajó con Agustín Rossi; Nicolás Capaldo, Carlos Zambrano, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra; Jorman Campuzano, Alan Varela y Edwin Cardona; Carlos Tevez y Sebastián Villa.

Esa formación se medirá con la Academia el lunes desde las 15 en el estadio San Juan del Bicentenario, con el arbitraje del neuquino Darío Herrera y televisación de Fox Sports, como aperitivo de la otra serie que animarán en el mismo escenario pero a las 19 Independiente y Colón de Santa Fe, con Diego Abal como referí.

Es decir que Boca tendrá dos variantes en relación del equipo que el martes último superó en La Bombonera a The Strongest, en el partido de la sexta y última fecha del Grupo C que le dio el pase a los octavos de final de la Copa Libertadores. Los que ingresarán serán Rossi por Esteban Andrada en el arco, en una variante táctica, y Jorman Campuzano por Agustín Almendra, quien se encuentra desgarrado.

Además, Russo contará con Edwin Cardona, pero luego del partido el jugador viajará a Lima para sumarse al seleccionado de Colombia que jugará la semana próxima ante Perú en el reinicio de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.

De manera que en el caso de avanzar a la final, el Xeneize no tendrá al volante, aunque recuperará al juvenil Cristian Medina, quien contrajo coronavirus y para el miércoles próximo recibirá el alta médica luego de haber permanecido aislado durante una semana y media.

Por su parte, el plantel de Racing dio negativo en todos los hisopados realizados antes del entrenamiento y Pizzi planea los ingresos del Chila Gómez en lugar de Gabriel Arias y de Lucas Orban para que ocupe el puesto que dejó Eugenio Mena, dado que el Macanudo no podrá tener a disposición a los protagonistas que fueron convocados para la selección de Chile.

Con los resultados negativos de los jugadores, cuerpo técnico y auxiliares, el equipo de Avellaneda tuvo una práctica en la cancha auxiliar, con tareas de movilidad y fútbol táctico, donde se lo vio a Benjamín Garré en plena continuidad de su rehabilitación.

El técnico Pizzi, que no contará con dos de sus figuras para el encuentro ante Boca, sabe que fue el equipo más perjudicado en la reprogramación de la etapa final de la competición doméstica. Sin embargo, el estratega confía en los 11 intérpretes que saldrán a la cancha ante Boca: Gastón Gómez; Ivan Pillud, Leonardo Sigali, Nery Domínguez y Orban; Leonel Miranda, Aníbal Moreno e Ignacio Piatti; Tomás Chancalay, Darío Cvitanich y Enzo Copetti.

