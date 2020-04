Rustu Recber está en estado crítico a causa del coronavirus

Compartir

Linkedin Print

Hace 48 horas, y a través de la cuenta de Instagram de su mujer, Isil, el mundo se informó que una de las leyenda del fútbol de Turquía había contraído coronavirus y, además, tuvo que ser hospitalizado por haberse infectado de COVID-19.

Rustu Recber, el arquero que supo brillar con el buzo de la selección turca en el histórico tercer puesto que consiguió el conjunto europeo en el Mundial de Corea del Sur – Japón 2002, está internado en su país natal y, según informó el medio local Miliiyet, en las últimas horas se habría agravado la situación clínica del hombre que fue parte de la plantilla del FC Barcelona en la temporada 2003-2004.

“Mi único deseo es que las personas sean respetuosas ahora. El está en el hospital y no nos permiten verle; no poder estar con él es la parte más difícil, pero Dios es grande y Rustu está encomendado a los médicos. Por favor, no dejen de rezar por él”, publicó su mujer en una historia a través de su cuenta de Instagram. Medios turcos afirman que su estado es crítico.