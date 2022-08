Sábado de rugby: durante la tarde se jugarán las semis de Regional NEA

Compartir

Este sábado se disputarán las semifinales del Regional NEA de Rugby, donde los equipos correntinos de Aranduroga, que será local y Taraguy irán en busca de la clasificación a la gran final por el título en el certamen más importante de la región.

El Torneo Regional NEA de Rugby entrerá este sábado en la etapa de definición con la disputa de los partidos semifinales que se llevarán a cabo en la cancha de Aranduroga, camino a Santa Ana. Estos choques buscando un lugar en la gran final será entre equipos correntinos y chaqueños. El primer duelo de la tarde será el del local Aranduroga ante Sixty desde las 14 hs, mientras que a continuación se jugará el otro cotejo entre Curne y Taraguy desde las 16 hs. Además se disputarán también en la tarde de sábado en el mismo escenario los duelos semifinales de Intermedia, donde desde las 12 hs, se medirán Curne vs Regatas Resistencia y Taraguy vs Sixty.

Aranduroga va

por la final ante Sixty

Aranduroga, bajo la conducción de Julián Del Villar, sorprendió en el Regional NEA 2022 con una gran primera rueda, donde mostró un gran crecimiento en su juego respecto a lo que había sido su participación en el Cross Border y rápidamente se convirtió en el líder del certamen.

En las primeras siete fechas las «cebras» ganaron 6 partidos y perdió solamente contra Regatas Resistencia. Así pudieron sacar 7 puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor en la primera parte de la temporada.

En la segunda rueda el rendimiento bajó y los resultados no lo acompañaron. Perdió el primer lugar a manos de Curne, pero siempre se mantuvo entre los dos mejores del torneo. En el último fin de semana de fase clasificatoria cayó en el clásico con una producción que fue decreciente, similar a lo que le sucedió en el campeonato.

Taraguy buscará

dar el golpe ante Curne

La victoria como visitante sobre Aranduroga 24 a 22 en la última fecha de la etapa clasificatoria le permitió a Taraguy asegurarse un lugar entre los cuatro mejores de la competencia y se ilusiona con pelear por el título, que no se le da desde el 2018. “Empezamos mal después de haber ganado el primer torneo del año. Creo que nos relajamos y entramos en una meseta”, reconoció el entrenador Santiago Gallino Yanzi.

En el presente año, el equipo correntino se quedó con el torneo Cross Border del NEA – Paraguay al superar en la final a Curne 22 a 14. Sin embargo, el inicio del Regional lo encontró con una merma en su rendimiento, principalmente en la primera rueda, donde perdió el clásico contra Aranduroga y frente a Capri, los dos juegos como local.

“Tuvimos que realizar algunos ajustes, recuperamos la mentalidad ganadora, la defensa y las cosas comenzaron a funcionar”, manifestó el DT en declaraciones que realizó a FM NET. Gracias a cinco triunfos consecutivos en la segunda ronda, Taraguy se metió en zona de clasificación y abrochó el pasaje a la final con un triunfo sobre el clásico rival.

«La ansiedad y la posibilidad de quedar afuera del torneo nos llevó a cometer muchos errores” durante el primer tiempo, donde debió defenderse constantemente y se mostró efectivo las pocas veces que cruzó la mitad de la cancha.

“Nos ganó la ansiedad en el inicio del juego. En el segundo tiempo reaccionamos a partir de una buena defensa y de presionar mucho. Después pudimos imponer nuestro juego y llegamos al triunfo. Estamos acostumbrados a jugar de manos, cuando logramos hacerlo somos un equipo peligroso”. Además, “estamos trabajando mucho en los sistemas, en buscar mucho juego. En el segundo tiempo pudimos hacer un poco de lo queremos”.

El rival a vencer en estas semifinales será Curne, equipo que finalizó primero en la fase regular del Regional y que le ganó las dos veces que jugaron en el torneo: 16 a 14 en Resistencia y en 29 a 0 Corrientes. “Es un lindo desafío. Nos ganaron muy bien el juego anterior, pero ellos también saben que somos un rival complicado y no se lo vamos a hacer nada sencillo”, anticipó.

Programa de partidos

Intermedia

12:00 hs Curne vs Regatas Rcia

12:00 hs Taraguy vs Sixty

Primera

14:00 hs Aranduroga vs Sixty

16:00 hs Curne vs Taraguy

