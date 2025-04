Sabalenka fue contundente: «Creo que merecemos que nos paguen un poco más»

Han pasado aproximadamente dos semanas desde que los mejores jugadores y jugadoras se pronunciaron mediante un comunicado, con ciertas exigencias a la hora de decidir los premios. Sin embargo, pese a que pasaron varios días, el tema sigue más caliente que nunca. Y ahora fue Aryna Sabalenka quien se pronunció al respecto, en la previa a su debut en el WTA 500 de Stuttgart, donde es la principal candidata al título.

En diálogo con los medios presentes, la bielorrusa expresó: «Creo que merecemos un porcentaje un poco mayor. Y, sí, estoy de acuerdo con eso, porque creo que todos nosotros, los mejores jugadores, todos los jugadores, aportamos al espectáculo. Creo que merecemos que nos paguen un poco más. Si comparamos el tenis con el resto de los deportes, hay una gran diferencia en el porcentaje que recibimos en comparación con la NHL o la NBA y el resto de los deportes. Creo que somos un deporte individual, y somos… No puedo comparar deportes, así que no quiero ir tan lejos, pero diría que definitivamente merecemos un porcentaje mayor en los Grand Slams, en todos los torneos».

Además de la temática del prize money, Sabalenka habló acerca de su curioso debut en Stuttgart. Es que, quien debía jugar el jueves, finalmente se presentará directamente el sábado por la baja de Anastasia Potapova, tenista que venció a Clara Tauson en la primera ronda y luego decidió bajarse del certamen por una vieja lesión que reapareció.

«Es un poco incómodo, pero me preocupaba si todo está bien con ella, así que le envié un mensaje y descubrí cómo iba la situación. Yo le dije: ‘¿Pero qué me estás haciendo? No juego hasta el sábado’. Es un poco raro, ajustamos un poco el horario de los entrenamientos, y supongo que eso es tiempo de gimnasio para mí» manifestó la mejor jugadora del mundo.

De esta manera, la presentación de Sabalenka en Stuttgart será frente a la ganadora del duelo entre la belga Elise Mertens y la rusa Diana Shnaider. Con la primera tiene un historial de 8-2 a favor, mientras que con la segunda nunca compitió oficialmente.