Sabrina Garciarena reconoció que fue testigo de la pelea entre Pampita e Isabel Macedo

La actriz contó que presenció el escandaloso enfrentamiento que tuvo lugar en Punta del Este durante la madrugada del 1 de enero de 2010.

Era el 1 de enero del 2010. Y en una glamorosa fiesta que se había organizado en la disco Tequila de Punta del Este para recibir el nuevo año, dos de las figuras más importantes de la Argentina terminaron a las trompadas. Literal. Una era Carolina Pampita Ardohain. La otra, Isabel Macedo. Y el motivo: los rumores de infidelidad que vinculaban a Benjamín Vicuña, por entonces pareja de la modelo, con la actriz con la que acababa de terminar de grabar la tira Don Juan y su bella dama.

Durante los días siguientes, el escándalo del que muchas otras personalidades habían sido testigos intentó ocultarse. Pero un par de meses más tarde fue la actual esposa de Juan Manuel Urtubey la que decidió confirmarlo. Y aseguró en Intrusos que había sido Pampita la que la había agredido a ella y que todo había sido “un papelón”. Sin embargo, señaló que había decidido no continuar con la denuncia que había presentado en contra de la modelo para evitar que el tema se potenciara. Lo cierto es que siempre quedaron dudas de cómo se habían dado los hechos, ya que algunos aseguraban que Macedo habría provocado a Carolina hasta sacarla de quicio.

Así las cosas, invitada a PH, Podemos Hablar, este sábado Sabrina Garciarena reconoció que ella y su marido, Germán Poloski, estaban en el boliche en el preciso instante en el que ocurrió la pelea. “Estábamos en la casa de un amigo en común que nos había invitado a vacacionar una semana y media”, explicó sobre su estadía en el balneario uruguayo. Y, sobre el hecho puntual, señaló: “Yo soy la persona que lo quiso evitar y nadie me escuchó porque era Año Nuevo”.

La actriz estaba en el sector VIP lugar y, al notar la presencia de Macedo, creyó que lo mejor era avisarle a Vicuña que no viniera con Pampita. “Me daba cuenta de la situación incómoda que iba a pasar. Y fue la típica: ‘Che, Ger, esto…’. ‘No, van a venir igual al boliche’. ‘¡Pero se va a armar!’ Yo iba con uno y con otro y nadie me daba bola…¡Hasta que pasó!”, dijo.

¿Si se imaginó que la actriz y la modelo iban a terminar agrediéndose? “Uno se pone en el lugar de la otra mujer también. Es complicado. Y sí, fue fuerte. Pero son esas cosas que uno tampoco puede evitar, que es lo que me trataban de decir todos”, explicó Sabrina. Y reconoció: “Creo que fui la primera que sintió, antes de que llegara Caro al lugar, que podía pasar. Y nadie me escuchó, pero bueno…”.

A once años de aquel episodio y cuando sus tres protagonistas están viviendo historias diferentes, Garciarena dejó en claro que ya puede contar lo ocurrido con una sonrisa. “Los quiero mucho a los dos”, dijo dejando en claro que se refería a Pampita y Benjamín y que ella estaba del lado de la modelo en ese conflicto. Y explicó por qué no quiso hablar de este hecho en aquel momento. “No te gusta que le pase a nadie y menos a una amiga”, concluyó.

Cabe recordar que, en el mes de enero, Connie Ansaldi también había relatado lo ocurrido en aquella madrugada. “Carolina y Benjamín llegaron más tarde, Isabel estaba con sus amigas bailando. Era el VIP y todos sabíamos quién era quién. Estaban también Germán Paoloski y Sabrina Garciarena”, comenzó contando. Y luego reconoció que, al ver las miradas de ambas, le pidió al chileno que se llevara a la modelo. Pero que éste no lo hizo y, cuando Macedo se estaba yendo, Pampita la alcanzó y “la agarró”. “Fue un segundo, no estuvo diez minutos pegándole sin que nadie hiciera nada. Fue todo muy sorpresivo”, aseguró.

