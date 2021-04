Sabrina Garciarena se manifestó en contra de que vuelvan a cerrar los colegios

Compartir

La segunda ola de coronavirus en Argentina está en un punto álgido. Este martes se informaron 27.001 casos, los cuáles generan preocupación tanto en la sociedad como en el gobierno nacional. Frente al deterioro del escenario sanitario, el aumento en la ocupación de camas de terapia intensiva y la recomendación de los expertos médicos de aplicar medidas más duras de restricción, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, convocó a los principales ministros a una reunión urgente en la Casa Rosada para evaluar la situación y trazar un horizonte. En ese sentido, Sabrina Garciarena expresó su preocupación por la educación, puntualmente la de sus hijos León, Beltrán y Mía.

“Me parece que de ninguna manera tiene que pasar que se vuelva atrás con las clases presenciales. Está totalmente demostrado que los chicos no son de riesgo”, aseguró la actriz, que está en pareja con el conductor Germán Paoloski.

“No son de riesgo y la verdad que dejarlos encerrados otro año más me parece una locura para sus cabezas, para nosotros como padres, porque la virtualidad no funciona. Por lo menos en mi experiencia, con un hijo que hizo un primer grado virtualmente, y que ahora hace media jornada… él va a doble escolaridad, entonces hace media jornada en el colegio y media jornada en mi casa. Y no funciona, pese a que es un colegio buenísimo”, se explayó en entrevista con Juan Etchegoyen (Mitre Live).

“Yo soy una mamá súper presente, Germán también. Y estamos ahí, lo ayudamos todo el tiempo y para mí no funciona, sobre todo en esas edades”, aseguró la mamá de León (6 años), Beltrán (3) y Mía (11 meses).

“Los chicos necesitan sociabilizar, aprender y tener el contacto con sus pares y maestros. Cuando dicen que van a cerrar me parece una locura. Ojalá que no pase. Desde mi lugar de actriz y comunicadora, voy a tratar de que no pase”, agregó Garciarena. “No es natural para los chicos encerrarlos. Y las escuelas, lamentablemente, siento que no están preparadas para enseñar desde la virtualidad. Y eso que pasó un año y algunos se aggiornaron. Todavía no funciona para los niños más chiquitos. Quizás para los grados más avanzados de la primaria o la secundaria, sí. Es complicadísimo”, insistió en su punto.

“Más allá del virus, que va a estar, que viene y sigue, y van a pasar años porque hay cepas nuevas, y van a pasar años, y todo… yo creo que me parece bien lo de las doce de la noche y que las reuniones sociales no se hagan y un montón de cosas con las que estoy de acuerdo”, dijo la actriz. Además, contó desde se perspectiva familiar cómo atravesaron la pandemia. “Nuestra familia tuvo coronavirus y uno de mis hijos tuvo muchísima fiebre también. Me he cuidado muchísimo. Tuve familia en pandemia y mis padres y mis suegros, no han conocido al bebé hasta que tuvo medio año. Pero con el colegio no, se necesita”, dijo Sabrina.

Y se explayó al respecto: “Yo tuve covid, todos tuvimos en casa. Fue muy leve, por suerte. No sé si tiene que ver con que tenía una carga viral baja, pero fue muy leve. Mi hijo más grande, León, muchos días de fiebre y estuve súper asustada. Le dieron alterados algunos estudios, tuvo un poco de taquicardia post covid. Se sabe muy poco de esta enfermedad, sobre todo en el después”.

