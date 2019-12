Sabrina Rojas habló de cómo manejan la fama con Castro

Compartir

Luego del tsunami de emociones que vivieron Luciano Castro (44) y Sabrina Rojas (39) con la filtración de las imágenes íntimas del galán, la pareja logró encontrar el equilibrio perfecto para continuar con sus vidas sin sobresaltos.

Ahora, mientras disfrutan de su estadía en Mar del Plata, Sabrina habló de cómo manejan la fama puertas adentro.

«Con Luciano tuvimos una relación de 10 años con bajo perfil. Y no un bajo perfil porque no nos ha pasado nada. Nos ha pasado de todo pero, dentro de todo, pudimos lograr que siempre quede en casa. Y esto de las redes sociales y la exposición extra que empezamos a tener y que no estábamos acostumbrados, se nos fue de la mano. ¿Qué vamos a hacer?», analizó, en referencia al escándalo que vivieron meses atrás.

«A veces decís ‘uy, qué fiaca’ porque no me puedo ocupar de lo que pasa adentro de mi casa porque tengo que estar explicando cosas, pero no me desestabiliza para nada a mí», agregó, en diálogo con Agarrate Catalina.

Por otro lado, la entrevista dejó en claro que el reconocimiento no es algo que cambie el día a día en sus vidas cotidianas: «No nos afecta para nada porque somos personas con los egos muy bien colocados. Supongo que eso le podría pasar a una pareja conocida que tiene los egos enormes y que piensen que uno gana más que el otro o que es más querido».