Sabrina Rojas habló de la ruptura con Luciano Castro: “Nos separamos como pareja, no como familia”

Sabrina Rojas y Luciano Castro eran una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Sin embargo, se separaron luego de 11 años de relación y ya no comparten la misma casa. La noticia de la ruptura la dio a conocer el periodista y conductor Ángel de Brito en la emisión del jueves de su programa Los Ángeles de la Mañana de El Trece.

“Nos separamos hace un tiempito ya, pero bien. Estamos bien los dos. Nos van a ver mil veces juntos, porque nos separamos como pareja, no como familia”, afirmó la modelo que este año tenía previsto protagonizar la obra Desnudos con Luciano, pero por las restricciones de la pandemia se suspendió. Esta declaración fue publicada por el jurado de La Academia a través de su cuenta de Twitter tras finalizar el ciclo.

Más tarde, ella también publicó una historia en Instagram con una captura de pantalla de la conversación que mantuvo con De Brito en la que daba más detalles del buen vínculo que mantiene con su ex. “Ayer fuimos a almorzar afuera, hoy vino a casa también a almorzar. La idea es seguir compartiendo en familia. ¡Después la vida dirá!”.

De esta manera, Sabrina dejó en claro que la ruptura con el actor fue en buenos términos, aunque no aclaró el motivo que los llevó a tomar esta drástica decisión. A pesar de que toda separación es dolorosa, ambos continúan teniendo una buena relación por la crianza de sus dos hijos, Esmeralda y Fausto.

El pasado 5 de enero, la modelo y el actor habían celebrado su aniversario número 11. Ella quiso expresarle todo su cariño al padre de sus hijos y publicó un emotivo posteo en el que hizo referencia a las constantes peleas, crisis y reconciliaciones que habían tenido a lo largo de su matrimonio.

“Hoy cumplimos 11 años de un amor revoltoso, imperfecto, con idas y vueltas, juntos y algunas veces separados. Pero siempre con el mismo amor. El que solo nosotros sabemos y entendemos. Un amor sin caretas. Por eso y mil cosas más, me gusta lo que somos, lo que construimos y como siempre logramos reinventarnos. Estoy orgullosa de que así sea, inestable como la vida misma. Porque eso es lo que hace que tengamos ganas de más. Te amo mi gordo”, escribió Rojas en la red social.

La historia de amor entre ellos comenzó en 2009 cuando trabajaban en el elenco de Valientes, la tira que fue llevada al teatro luego del éxito logrado en la pantalla de El Trece. Al principio, la relación fue clandestina porque Rojas estaba en pareja con Juan Pablo Inigizian. “El gordo, mi marido, fue mi amante porque yo estaba en pareja. Puede pasar que ahí estás prendido fuego y cuando blanqueás… Ya fue. ¡Besito a mi ex!”, reconoció la actriz años más tarde.

A fines de marzo de 2010, blanquearon su relación cuando se dejaron ver a la salida de un hotel en Mendoza donde se alojaba el elenco de la obra. Como en toda relación, las crisis no le fueron ajenas a la pareja. Aunque con ellos se hicieron públicas con bastante regularidad. La última pelea fuerte ocurrió en enero de 2019, tras nueve años en pareja y dos de matrimonio.

En esa oportunidad, se filtraron unas fotos íntimas de Castro que, según explicó Rojas, el actor se las habría mandado a otra mujer durante el tiempo que estuvieron distanciados. Pero esto no afectó su relación sino todo lo contrario. Y, finalmente, la pareja decidió realizar un viaje a Brasil para poder reencontrarse, lo que terminó de afianzar el vínculo entre ambos.

Pero, en este 2021 volvieron los roces en la relación, y ambos decidieron que lo mejor para la familiar era estar separados. Mientras Sabrina está abocada al cuidado y la contención de sus dos hijos, Luciano se refugia en el trabajo y comenzó las grabaciones de El primero de nosotros, la nueva serie que prepara Telefe para el prime time.

