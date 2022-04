Sabrina Rojas planea irse de vacaciones con Tucu López, Luciano Castro y Flor Vigna: «Somos muy modernos»

Compartir

En sintonía con la buena relación que aparentan las parejas, la actriz confesó que se irían los cuatro de viaje junto con sus hijos Esperanza y Fausto.

Después de separarse, a ambos les llegó el amor por distintos lados. Luciano Castro y Sabrina Rojas armaron nuevas parejas que, con armonía e incluso delante de las cámaras, se unieron a su familia. De esta forma, Flor Vigna y Luis El Tucu López ocupan un lugar importante para Esperanza y Fausto, los hijos del ex matrimonio.

Tal es así, que la propia Rojas confesó que están pensando irse todos juntos de vacaciones en los próximos meses. “Con el Tucu estamos juntos hace ocho meses, nos comprometimos… Somos así. Yo tengo papeles que arreglar, todavía. No me puedo casar, estoy legalmente casada. Venimos bien, todo en orden”, le dijo a un movilero de Socios del Espectáculo (El Trece) que la abordó a la salida de una función de la obra teatral Desnudos.

“Es un montón pensar en agrandar la familia, todavía. En un año, dos, si Dios quiere y seguimos juntos, ¿por qué no?”, comentó acerca de la posibilidad de tener hijos con el actor de Sex. Sin embargo, sí le abrió la puerta a unas vacaciones de a cuatro más sus hijos. “Hoy estábamos hablando de eso, de hacer algo todos juntos. Somos muy modernos, chicos. No se asombren. Somos así”, puntualizó Sabrina, muy divertida con la situación.

“¿Cómo la ves a Flor como madrastra?”, le preguntó el notero a Rojas. “¡Sí! Y bueno, ahora está haciendo un poco ese papel. Cuando está con mis hijos es así”, cerró Sabrina y se despidió.

A comienzos de marzo y en sintonía con la buena relación que aparentan ambas parejas, se habían reunido para festejar el cumpleaños número 7 de Fausto. “Risas y mucho amor”, escribió Rojas junto a un video en el que se resumían los mejores momentos del cumpleaños de su hijo, dando cuenta de que lograron ensamblar a la perfección la familia. Sin embargo, no dejaba de llamar positivamente la atención el hecho de que todos se diviertan tanto cada vez que están juntos. Y que los niños se muestren tan a gusto con eso.

En otro posteo, Sabrina había escrito junto a otras postales de la fiesta infantil, en la que no faltó la torta temática ni los juegos: “Festejamos el cumple de mi bebote y como siempre todas estas personas que hacen magia, cada uno en su rubro, fue posible un cumple hermoso”.

Dos semanas más tarde, Sabrina y el Tucu confirmaron que se habían comprometido. “Abrázame en este día y siempre. Con vos la vida se volvió mas hermosa. Sos mi buen amor, mi amor”, le escribió Sabrina Rojas al Tucu López en lo que parecía ser un mensaje romántico en su Instagram. Otro de los tantos que la pareja suele exteriorizar en las redes sociales. Sin embargo, hoy esas palabras toman otro calor ya que anunciaron su compromiso, a siete meses del inicio de su relación.

Lo contaron en Emparejados, el ciclo que conducen juntos los domingos por la pantalla de América. Todo comenzó cuando cada uno hablaba de sus respectivas suegras: Coca -madre de la actriz- y Gurri -del conductor-. “Les mandamos un beso enorme”, dijo él, mientras que ella hizo un pícaro comentario: “Tenemos la suerte de tener a las suegras lejos…”, ya que ninguna de las dos vive en Buenos Aires.

